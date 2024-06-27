Ethereum (ETH) spot borsa yatırım fonları (ETF), kripto para yatırımcılarının heyecanla bekledikleri ürünler. Bitcoin ETF’lerin ocak ayında işleme açılmasının ardından, sıra Ethereum tabanlı spot ürünlere geldi.

BlackRock, VanEck, Grayscale ve Franklin Templeton gibi şirketler, spot ETH ETF için başvuruda bulundu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ETH ürünleri için BTC ürünleri kadar uzun bir onay süresi izlemedi. Komisyon, mayıs ayında 19b-4 formlarını onayladı.

ABD’de ETF’ler iki kez onay aldıktan sonra listelenerek işleme açılıyor. Sırada S-1 formları var. SEC Başkanı Gary Gensler, daha önce S-1 onayının yaz sonuna kadar tamamlanacağını söylemişti. Yeni iddialara göre S-1 formları, beklenenden çok daha önce onaylanabilir.

Ethereum ETF’ler Yakında Onaylanabilir

Varlık yöneticileri ve düzenleyiciler arasındaki görüşmeler sona yaklaşırken, S-1 formlarının ne zaman onaylanacağına dair söylentiler dolaşmaya başladı.

Reuters’a göre ETH ETF’ler 4 Temmuz tarihinde onaylanabilir. Söz konusu tarih, ABD’de bağımsızlık günü olarak kutlanıyor.

Toplam sekiz varlık yönetim şirketi Ethereum ETF için başvuruda bulundu. Grayscale de tıpkı GBTC’ye yaptığı gibi, Ethereum fonunu da ETF’ye dönüştürmek istiyor.

Konuyla ilgili anonim kaynaklar, başvuru belgelerinde yalnızca küçük değişiklikler gerektiğini ve bu değişikliklerin de tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Kaynaklara göre başvurular, en geç bir ya da iki hafta içinde onay alacak.

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SEC tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Ethereum Soruşturmasını Durdurmuştu

Komisyon, S-1 formlarını onayladığı sırada Ethereum’a ilişkin bir soruşturma yürütüyor ve ETH’nin bir menkul kıymet olup olmadığını araştırıyordu.

SEC, soruşturmaya geçtiğimiz haftalarda son verdi. Bu durum, topluluk tarafından ETH’nin bir emtia olduğunun doğrulanması olarak yorumlandı.