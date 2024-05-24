SEC, spot Ethereum ETF’lerini onayladı. Ancak bu onaya rağmen spot Ethereum ETF’lerinin piyasaya sürülmesi haftalar hatta aylar sürebilir.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 24 Mayıs Cuma günü erken saatlerde spot Ethereum ETF’lerine yeşil ışık yaktı.

SEC, birden fazla ihraççı tarafından yapılan 19b-4 başvurularını Cuma günü onayladı. Bundan yaklaşık bir hafta önce, spot Ethereum ETF’lerinin onaylanmasına pek fazla ihtimal verilmiyordu. Ancak hafta başında ortaya çıkan spekülasyonlar ve SEC’in ihraççılarla beklenmedik hızla etkileşime geçmesinden günler sonra spot Ethereum ETF’leri onaylandı.

Ethereum ETF Onayı Açıklandı mı?

Kripto para topluluğu hafta başından bu yana “Ethereum ETF son dakika, Ethereum ETF onayı açıklandı mı, saat kaçta?” gibi sorgularla bu konudaki heyecanını göstermişti. Sonuç olarak 24 Mayıs Cuma günü, erken saatlerde SEC, spot Ethereum ETF’lerinin onayladığını açıkladı.

Bu gelişme, SEC’in 10 Ocak 2024 tarihinde spot Bitcoin ETF’lerini onaylamasının ardından geldi. Ancak spot Ethereum ETF’leri, Bitcoin ETF’lerinin aksine onayın ardından hemen piyasaya sürülmeyecek. Bloomberg’ün kıdemli ETF analisti James Seyffart konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Açık konuşmak gerekirse bu, yarın işlem görmeye başlayacakları anlamına gelmez. Bu sadece 19b-4 onayıdır. Ayrıca S-1 belgelerinin de onaylanması gerekiyor ki bu da zaman alacak. Birkaç hafta sürmesini bekliyoruz ama daha uzun da sürebilir.

Bu haftaya kadar, Seyffart ve meslektaşı Eric Balchunas, ETF’lerin onaylanma olasılığını %25 olarak değerlendiriyorlardı. SEC’nin konuyla ilgili ani etkileşimini duyduktan sonra bu olasılığı %75’e çıkardılar.

Bu açıklama sonrasında ETH fiyatı birkaç gün içerisinde yaklaşık %28 oranında değer kazandı. Yatırımcılar, Ethereum ETF’lerinin, tıpkı Bitcoin ETF’lerinde olduğu gibi ETH’ye yönelik talebi arttıracağını düşünüyor. Zira spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının ardından BTC’ye yaklaşık 13,3 milyar dolarlık sermaye girişi gerçekleşti.

Perşembe günü, Bitwise CIO’su Matt Hougan’ın Twitter anketi, Bitcoin spot ETF’lerini satın alan birçok yatırımcının Ether ETF’lerini de satın alacağını gösterdi.

SEC ve Demokratlardan Geri Adım

SEC’in kripto para sektörüne yönelik tutumundaki 180 derecelik bu değişiklik, ABD Kongresi’nde bu ay içinde birçok kripto yanlısı politika oylamasının ardından geldi. Oylamalarda pek çok Demokrat, partisiyle çelişerek kripto para dostu yasalara destek verdi.

Geride bıraktığımız hafta ABD Senatosu’nda Personel Muhasebe Bülteni 121’i yürürlükten kaldırmak için bir karar alındı. Bu adım, bankaların kripto saklama hizmetleri sunmasını daha ekonomik hale getirmeyi hedefliyor.

Bu hafta Çarşamba günü ise ABD Temsilciler Meclisi, kripto para sektörü için uzun süredir beklenen yasal netliği sağlamak adına 21. Yüzyıl için Finansal İnovasyon ve Teknoloji Yasası’nı (FIT21) kabul etti. Bu yasa, tüm Cumhuriyetçilerin yanı sıra 71 Demokratın desteğini aldı.

Sonuç

Ethereum ETF nedir sorusu, son günlerde kripto yatırımcılarının gündeminde sıkça yer alıyor. Ethereum ETF, yatırımcılara Ethereum‘a dolaylı olarak yatırım yapma imkanı sunan bir finansal araçtır. Son dakika gelişmeleri arasında, Ethereum ETF son dakika haberleri büyük ilgi gördü. SEC Ethereum ETF onayını verdi ve bu onay, yatırımcılar için önemli bir dönüm noktası oluşturdu.

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