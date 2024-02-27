Bloomberg’ten James Seyffart’a göre SEC, Bitcoin için oluşturulan yasal çerçeveyi kullanarak, Ethereum ETF’lerini daha hızlı onaylayabilir.

Avukat Scott Johnson’a göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bir spot Ethereum ETF’ye Mayıs 2024 gibi erken bir tarihte onay verebilir.

Johnsson, öngördüğü takvime uyulmaması halinde Komisyon’dan 2025 ortalarında onay bekliyor.

Ethereum ETF Onay Süreci BTC’ye Benzeyebilir

Johnsson, X üzerinde paylaştığı gönderisinde SEC’in spot Bitcoin ETF’leri onaylarken izlediği adımlara dikkat çekti. ETF başvuruları hakkında ilk yorumlar 29 Eylül 2023’te alınmaya başladı ve yaklaşık iki hafta içinde değişiklik yapılan S-1 formlarında yer buldu. Onay süreci, son tarih olan 10 Ocak’tan önceki 90 gün içinde tamamlandı.

Spot Ethereum ETF başvuruları için son karar tarihi 23 Mayıs. Johnsson, aynı sürecin ETH ETF’ler için de tekrarlanarak hızlanabileceğini düşünüyor.

Tabii SEC’in tutumunu değiştirmesi ve BTC için izlediği takvimi izlememesi de mümkün. Örneğin 19b-4 onayı sonrası S-1 yorum aşamasını erteleyebilir.

Bloomberg ETF analisti James Seyffart ise SEC’in karara varması için bu kadar süreye ihtiyacı olmadığını söyledi. Seyffart’a göre Ethereum ve Bitcoin’in farkları olsa da Bitcoin’in oluşturduğu yasal çerçeve, Ethereum için onay sürecini ciddi ölçüde kolaylaştırabilir.

Johnsson da bu görüşe katılıyor ve Ethereum’un onay almasının bu kez çok daha hızlı olabileceğini söylüyor. SEC’in sessizliğinin ardında da bu etkenin olduğu düşünülüyor. SEC’in 19b-4 onayı öncesi bir yorumda bulunması bekleniyor, fakat yorumun gelmesi garanti değil.

ETF’nin Mayısta Onay Alma İhtimali Yüzde 50

Bitwise analisti Ryan Rasmussen, karar tarihi yaklaşan Ethereum ETF’lerin kurumsal yatırımcılardan büyük ilgi gördüğünü, ETH fiyatının da bu nedenle BTC’den fazla yükseldiğini söyledi.

Rasmussen’e göre, Ethereum ETF’lerinin onaylanma sürecinde Bitcoin ETF’lerinde olduğu gibi dava açılmasına gerek olmayacak. Ancak Rasmussen, ETH ETF’lerin mayıs ayında onaylanma ihtimalini yüzde 50 olarak değerlendiriyor.

Bitwise Küresel Araştırma Başkanı Matt Hougan da Rasmussen’e katılıyor. Hougan, söz konusu ETF’lerin mayıs ayında işleme açılma ihtimalinin yarı yarıya olduğunu açıkladı.

Ethereum ETF ‘Kaçınılmaz’ Olarak Onaylanacak

Spot Ethereum ETF’nin onay alma ihtimali kripto para sektöründen büyük ilgi gördü. Fidelity, Invesco ve BlackRock gibi şirketler, benzer ürünler için kendi başvurularını yaptı.

Valkyrie CIO’su Steven McClurg, Mayıs 2024’e kadar erteleme olacağını düşünse de Ethereum ETF’lerinin nihayetinde onay alacağını düşünüyor. McClurg’a göre onay süreci bir yıl daha sürebilir.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse da Bitcoin harici bir kripto para ETF’sinin onay alma ihtimalinin yüksek olduğunu öne sürdü. Garlinghouse, zamanla çok sayıda kripto paranın ETF’sinin piyasada bulunacağını düşünüyor.