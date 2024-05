ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Ethereum ETF başvurularına ilişkin kararını bu hafta açıklayacak.

İlk olarak 23 Mayıs Çarşamba günü SEC, VanEck’in başvurusunu onaylayacak ya da reddedecek. 24 Mayıs Perşembe günü ise Ark 21Shares spot ETH ETF başvurusuna ilişkin karar açıklanacak. SEC’in Çarşamba günkü kararı, diğer spot Ethereum ETF başvurularının kaderi için belirleyici olacak.

Spot Ethereum ETF başvurusunda bulunan ve SEC’in kararını bekleyen diğer ihraççılar arasında Hashdex, Grayscale, Invesco Galaxy, BlackRock ve Fidelity yer alıyor.

ETF Store Başkanı Nate Geraci, 20 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, spot Ethereum ETF’lerinin başlatılabilmesi için SEC’in hem 19b-4’leri (borsa kural değişiklikleri) hem de S-1’leri (kayıt beyanları) onaylaması gerektiğini belirtti.

Geraci, SEC’in 19b-4’leri onaylayıp ardından S-1’leri “ağırdan alabileceğini” söyledi. Geraci, SEC ile başvuru sahipleri arasındaki iletişim eksikliği göz önünde bulundurulduğunda bunun “teknik olarak mümkün” olduğunu ekledi.

SEC decision deadline this week on spot eth ETFs… SEC must approve both the 19b-4s (exchange rule changes) & S-1s (registration statements) for ETFs to launch. Technically possible for SEC to approve 19b-4s & then slow play S-1s (esp given reported lack of engagement here).

19b-4, NYSE veya Nasdaq gibi ulusal bir menkul kıymetler borsasının kuralları değiştirmek veya spot ETH ETF’leri gibi yeni ürünler tanıtmak istediğinde SEC’e sunduğu başvurudur.

S-1 ise SEC’e ve potansiyel yatırımcılara şirketin iş operasyonları ve ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlayan, halka arz edilen yeni menkul kıymetler için gerekli olan başlangıç kayıt formudur.

Sektör gözlemcisi “Gronky”, X’te yaptığı açıklamada, SEC’in, başvuruları doğrudan reddetmeden önce piyasa koşullarını veya bu ETF’lerin belirli yapılarını daha fazla değerlendirmek için erteleme taktikleri kullanabileceğini belirtti.

23 Mayıs Çarşamba günü, 4 SEC Kurul Üyesi, VanEck’in Ethereum ETF başvurusunun onaylama ya da reddetme konusunda oy kullanacak. Bu üyeler arasında SEC Başkanı Gary Gensler de yer alıyor. Gensler, Ocak ayında spot Bitcoin ETF başvurusunun onaylanması yönünde oy kullanmıştı.

Diğer üyeler arasında kripto para destekçileri Hester Pierce ve Mark Uyeda ile kripto para karşıtları Caroline Crenshaw ve Jaime Lizárraga yer alıyor. Sonuç olarak SEC Başkanı Gary Gensler’ın kullanacağı oy, ABD’nin ilk spot Ethereum ETF’inin onaylanmasında belirleyici olacak.

SEC, Çarşamba günü VanEck’in spot Ethereum ETF başvurusunu onaylarsa fiyatların kısa vadede yükselişe geçmesi bekleniyor. Ancak piyasadaki genel beklenti, SEC’in spot Ethereum ETF başvurularını reddedeceği yönünde.

$ETH monster run incoming?

Ethereum ETF decision on the 23rd May.

I expect it to get rejected ✖️

BUT I think the $ETH bottom is already in

Ethereum will get an ETF and the market knows it.

We are going to see a crazy run in Ethereum in the coming months as $BTC halving is… pic.twitter.com/gzzq3Xbr68

— Dippy.eth (@dippy_eth) May 19, 2024