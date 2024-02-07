Ether (ETH) için yapılan spot borsa yatırım fonu (ETF) başvurularından biri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından bir kez daha ertelendi.

Spot kripto para ürünlerini onaylama konusunda çekinceleriyle bilinen SEC, Cboe BZX Exchange tarafından yapılan Invesco Galaxy Ethereum ETF başvurusu için karar süresini bir kez daha erteledi.

Ether ETF Başvurusu Yine Ertelendi

Söz konusu ETF için ilk başvuru 20 Ekim 2023’te yapıldı. SEC, ilk karar tarihi olan 23 Aralık 2023’te kararı 6 Şubat’a ertelemişti. Komisyon, dün başvuruyu bir kez daha erteledi.

Erteleme kararı sonrası, ETF’yi onaylamak veya reddetmek için son tarih 6 Mayıs 2024 olarak belirlendi. Fakat SEC, bir ETF başvurusu hakkında karar vermeden önce toplamda 240 gün erteleme yapma hakkına sahip.

Dolayısıyla Invesco Galaxy Ethereum ETF için son karar tarihi olan 6 Mayıs da kararın çıkacağı tarih olmayabilir. SEC’in söz konusu ETF için ret veya onay kararını 5 Temmuz 2024’e kadar kesin olarak vermesi gerekiyor.

Komisyon, mevcut durumda birçok Ether ETF başvurusunu değerlendiriyor. Bunlar arasında yer alan VanEck Ethereum ETF, ARK 21Shares Ethereum ETF, Hashdex Nasdaq Ethereum ETF ve Grayscale Ethereum Trust için yapılan başvurular şimdiye dek iki kez ertelendi. Bir kez ertelenen iShares Ethereum Trust ve Fidelity Ethereum Fund ise mart ayında bir kez daha değerlendirilecek.

Son karar tarihi en erken olan başvuru VanEck’e ait. VanEck Ethereum ETF için nihai karar tarihi 23 Mayıs 2024.

Bitcoin ETF’leri Yıllar Sonra Onaylandı

ABD’de spot Bitcoin ETF’leri, Winklevoss kardeşler tarafından ilk başvurunun yapıldığı 2013’ten tam 11 yıl sonra onaylandı.

Şimdiye kadar spot kripto ürünlerinin piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılığa açık olduğunu savunan ve bu nedenle spot ETF başvurularını reddeden SEC, Grayscale’in kendisine açtığı davayı kazanması sonrası tutumunu değiştirmek zorunda kaldı.

SEC, geçtiğimiz haftalarda BlackRock, Grayscale, Bitwise, Hashdex, ARK 21Shares, Invesco Galaxy, VanEck, WisdomTree, Franklin Templeton, Fidelity ve Valkyrie tarafından yapılan 11 ayrı spot Bitcoin ETF başvurusunu onayladı.