Ethereum ekosisteminde geçmişte yaşanan benzer olaylar, ETH fiyatında ciddi düzeltmeyle sonuçlandı.

Lookonchain tarafından aktarılan zincir üstü verilere göre, önde gelen iki kuruluş, borsalara milyonlarca dolar değerinde ETH gönderdi. Bu durum en büyük ikinci kripto para için kötü haber olabilir.

Son bir haftada yüzde 5 değer kazanan ETH, haber yayın saati itibarıyla 2.650 dolardan işlem görüyor.

2 institutions are selling $ETH!

A wallet related to #Cumberland deposited 11,800 $ETH($31.88M) into #Coinbase 7 hours ago.#ParaFiCapital withdrew 5,134 $ETH($13.83M) from #Lido and deposited it into #CoinbasePrime 6 hours ago.

Address:… pic.twitter.com/zuOe68IIuJ

— Lookonchain (@lookonchain) September 28, 2024