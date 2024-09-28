Ethereum ekosisteminde geçmişte yaşanan benzer olaylar, ETH fiyatında ciddi düzeltmeyle sonuçlandı.

Lookonchain tarafından aktarılan zincir üstü verilere göre, önde gelen iki kuruluş, borsalara milyonlarca dolar değerinde ETH gönderdi. Bu durum en büyük ikinci kripto para için kötü haber olabilir.

Son bir haftada yüzde 5 değer kazanan ETH, haber yayın saati itibarıyla 2.650 dolardan işlem görüyor.

Transfer işlemini gerçekleştirilen iki kuruluş Cumberland ve ParaFiCapital. Cumberland, Coinbase’e neredeyse 32 milyon dolar değerinde 11.800 ETH yatırdı. ParaFiCapital ise Lido’dan yaklaşık 14 milyon dolar değerinde 5.134 ETH çekerek Coinbase Prime’a gönderdi.

Transferlerin her ikisi de ABD merkezli en büyük kripto para borsasına gerçekleştirildi.

ETH fiyatı, benzer koşulların görüldüğü ağustos başında sert düşüş yaşamıştı. Kripto paranın önemli yatırımcılarından Jump Trading, yaklaşık 500 milyon dolarlık ETH satmış ve altcoin fiyatının birkaç günde çift haneli değer kaybetmesine yol açmıştı.

Aynı şirket bir hafta sonra o zamanlar 46 milyon dolar değerinde olan 17 bin ETH daha sattı. Ether fiyatı yüzde 3-4 düştü.

Şimdi ise Cumberland ve ParaFiCapital’ın satışlarının benzer bir etki yaratmasından endişe ediliyor. Ancak satışlar, Jump Trading’in işlemlerine kıyasla epey düşük kalıyor. Ayrıca kripto piyasasının geneline, ağustos başında görülmeyen güçlü bir yükseliş trendi hakim.

Ethereum’un kripto parası Ether, son 24 saatte neredeyse hiç değişiklik göstermedi. ETH, haber yayın saati itibarıyla 2.650 dolar ile 2.670 dolar arasında dalgalanıyor.