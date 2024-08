Ethereum (ETH) fiyatı son 24 saatte %20,4 ve son bir haftalık süreçte ise %31,6 oranında değer kaybetti. Bu durum yatırımcıları endişelendirirken bazı sürpriz isimleri de dipten satın almaya teşvik etti.

Geride bıraktığımız ayın sonlarında ABD’de spot Ethereum ETF’leri piyasaya sürüldü. Görünüşe bakılırsa bu gelişme ETH’de “söylentiyle al, haberle sat” etkisi yarattı. Ethereum fiyatları Pazar günü geç işlemlerde yaklaşık 2.900 dolardan Pazartesi sabahı Asya işlem seansında 2.171 dolara geriledi. ETH fiyatı bu seviyelere son olarak 2024 yılının Ocak ayında gerilemişti.

Son bir kaç gün içerisinde kripto para sektörünün en büyük piyasa yapıcılarından Jump Crypto’nun ETH pozisyonlarını sattığına dair spekülasyonlar medyaya yansımaya başladı. Kripto para topluluğu Jump Crypto’nun bu hamlesinin, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) Haziran ayında başlattığı bir soruşturmayla bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

Sonuç olarak bu satışlar, ETH fiyatındaki düşüşün en önemli nedenlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Ethereum savunucusu Anthony Sassano, Jump Crypto’nun kripto para sektörünü terk etmesinin son dönemde yaşanan en olumlu gelişmelerden biri olabileceğini söyledi.

ETH’deki panik satışlarını arttıran bir diğer faktör ise ABD ve Asya’dan gelen zayıf ekonomik verileri. Konuyla ilgili olarak “Asya Piyasaları Çöküşte: Neler Oluyor?” ve “ABD Resesyona Mı Giriyor? İşte Alarm Veren 6 Gösterge” başlıklı yazılarımıza göz atabilirsiniz.

Çeşitli faktörlerin etkisiyle ETF fiyatı sert değer kayıpları yaşarken birkaç saat önce ilginç bir gelişme yaşandı. Normalde yatırımcılar düşüşleri yatırım fırsatı olarak değerlendirip dipten satın alım yapması beklenir. Ancak bu kez dipten alım yapan Nomad Bridge hacker’larından başkası değil.

2022 yılında Nomad Bridge’e yönelik gerçekleştirilen siber saldırıda hacker’lar 190 milyon dolarlık kripto para çalmıştı. En son veriler, Nomad Bridge hacker’larının kısa bir süre önce 39,75 milyon dolar değerinde DAI karşılığında yaklaşık 17.000 ETH satın aldığını gösteriyor. Hacker’lar satın aldıkları ETH’lerin izini kaybettirmek için kripto para karıştırıcısı Tornado Cash’e gönderdi.

