Ethereum, artan talebin etkisiyle 1.800 dolar seviyesini geçerek yükseliş trendini hızlandırdı.

Teknik göstergeler, fiyatın 2.100 dolara doğru ilerleyebileceğini işaret ediyor. Bu seviye, aynı zamanda 100 günlük hareketli ortalamaya denk geliyor.

Günlük grafikte, 1.500 dolardaki güçlü destek seviyesinden gelen alımlarla fiyat yukarı yönlü hareket etti. 1.800 doların üzerinde gerçekleşen kırılma, yükseliş beklentilerini güçlendirdi. Analistler, fiyatın 2.100 dolara ulaştıktan sonra kısa süreli bir duraksama yaşayabileceğini öngörüyor. Bu seviyenin hacimli bir şekilde aşılması hâlinde 2.500 dolara kadar yeni bir ralli başlayabilir.

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4 saatlik grafikte, Ethereum kısa vadeli yükselen flama formasyonunu yukarı kırarak ivme kazandı. 2.100 dolar seviyesi, daha önce güçlü bir tepe noktası olarak çalışmıştı. Alım baskısının devam etmesi hâlinde, fiyatın burayı da aşması bekleniyor. Aksi takdirde, fiyat 1.800 ile 2.100 dolar arasında yatay seyredebilir.

Binance’in tasfiye haritasına göre 1.800 doların hemen üzerindeki likidite bölgeleri hedef alındı. Bu tür bölgeler, yükseliş dönemlerinde büyük yatırımcılar tarafından değerlendirilerek kısa pozisyonları tasfiye etme eğilimi gösteriyor.

Öte yandan Ethereum, 1.500 dolardan başlayan yükselişle birçok teknik eşiği aştı. 2.100 dolara kadar önemli bir satış bölgesi bulunmaması, fiyatın yukarı yönlü hareketini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.