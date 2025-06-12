Ripple Labs, XRP Ledger (XRPL) üzerinde geliştirdiği Ethereum Virtual Machine (EVM) uyumlu yan zincirin haziran ayı sonuna kadar devreye alınacağını duyurdu. Açıklama, şirketin Singapur’da düzenlediği XRPL Apex 2025 etkinliğinde yapıldı.

Ripple Ürün Yönetimi Direktörü Jaazi Cooper ve Teknoloji Direktörü David Schwartz, zincirin Ethereum uyumlu merkeziyetsiz uygulamalara (dApp) ve akıllı sözleşmelere ev sahipliği yapacağını belirtti. Yeni altyapının özellikle DeFi projeleri, oracle sistemleri, köprüler, cüzdanlar ve blokzincir tarayıcıları tarafından yoğun ilgi gördüğü ifade edildi.

Peersyst Technology verilerine göre, testnet sürecinde zincire 87 farklı uygulama ve platform dahil oldu. Çoğu daha önce XRPL ya da XRP ile doğrudan ilişkisi olmayan bu projeler, zincirin potansiyelini gözler önüne seriyor.

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Yan zincirin test süreci 31 Mart’ta başlamış, geliştiricilere devnet ortamından projelerini taşımaları çağrısı yapılmıştı. Sadece iki ayda gösterilen yoğun ilgi, XRPL ekosistemine yönelik beklentileri artırdı.

Zincirin yayına girmesiyle birlikte Ethereum uyumlu dApp’ler XRPL üzerinde çalışabilecek. Bu sayede ağın kullanım alanları genişleyecek ve XRP’ye olan talebin artması bekleniyor.

Unity Nodes ekibi, “XRPL EVM için heyecan verici bir dönem başlıyor; daha yolun başındayız.” açıklamasını yaptı.

Ripple-SEC Davasında Gözler 16 Haziran’da

Gelişmeler, Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki dava sürecinde kritik bir tarihin öncesine denk geliyor. SEC’in, Ripple ile varılan 50 milyon dolarlık uzlaşma anlaşmasını 16 Haziran’a kadar temyiz mahkemesine bildirmesi gerekiyor. Bildirimin yapılmaması hâlinde dava en az iki ay daha ertelenecek.

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