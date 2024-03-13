Ethereum Dencun güncellemesinin ardından değerini katlayabilecek kripto paralara göz atın.

Ethereum blockchain ağında Dencun güncellemesi 16:55’te gerçekleştirildi. Ethereum’da “The Surge” dönemini başlatan Dencun, ölçeklenebilirliği iyileştirerek layer-2 (katman 2) ağlarda işlem ücretlerinin düşmesini sağlayacak.

Dencun sonrası değerini yüzde katlayabilecek 5 kripto parayı sizler için derledik.

Polygon (MATIC)

Ethereum layer-2 (L2) protokolü Polygon, epey yüksek işlem çıktısı sunan bir ölçeklenme protokolü. İşlem ücretlerinin ETH ve MATIC ile ödendiği Polygon, Dencun güncellemesinden en çok fayda sağlayan ağ olabilir.

MATIC, güncellemenin ardından yukarı doğru harekete geçti. Son 24 saatte yüzde 8,3 yükselen MATIC, 1,28 dolardan işlem görüyor. Kripto paranın aylık değer artışı yüzde 50’ye yaklaşıyor.

Bitrock (BROCK)

Bitrock, yan zincirler ile ölçeklenme sağlayan bir Ethereum layer-2 protokolü. Protokolün sıfıra yakın olan gas ücretleri, Dencun güncellemesinin ardından daha da gerileyebilir.

BROCK, listenin en iyi performansını gösteren kripto paralarından biri. Altcoin, hafta boyunca koruduğu yükseliş ivmesini bugün de sürdürdü. Son 24 saatte yüzde 16,4 değer kazanan BROCK, 0,296 dolara yükseldi. BROCK’un yedi günlük değer artışı ise yüzde 130’ün üzerinde ölçülüyor.

Loopring (LRC)

Bir diğer L2 protokolü Loopring, merkeziyetsiz kripto para borsaları (DEX) kurmak üzere tasarlandı. Protokol, Aralık 2019’da Ethereum mainnet’te başlatıldı. Yüksek güvenlik işlemleri düşük ücret ile sunmayı hedefleyen protokolde işlem ücretleri, Dencun sonrası daha da düşebilir.

Şimdiye kadar etkileyici bir mart ayı geçiren LRC, bir ayda yüzde 80’e yakın değer kazandı. Son 24 saatte yüzde 2,3 yükselen LRC, 0,423 dolardan işlem görüyor.

Immutable (IMX)

Immutable da Ethereum tabanlı bir layer-2 ağı. Zk-rollup teknolojisini kullanan protokol, NFT ölçeklenme çözümü olarak faaliyet gösteriyor.

IMX, son yedi gün içerisinde yüzde 14 civarı yükselmesine rağmen, Dencun sonrası aşağı yönde harekete geçti. Son 24 saatte yüzde 2,2 değer kaybeden IMX, 3,43 dolarda seyrediyor.

Ether’in (ETH) kendisi ise boğa piyasasına BTC ile liderlik eden genel performansına rağmen, son 24 saatte pek hareket göstermedi. Yüzde 1,4 civarı yükseliş kaydeden ETH, haber yayın saati itibarıyla 4 bin dolar sınırından, 3,979 dolardan işlem görüyor.