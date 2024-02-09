Ethereum geliştiricileri, blockchain ağında Shapella’dan beri gerçekleştirilecek en büyük güncelleme olan Dencun için hard fork tarihini belirledi. Dencun, her şeyin yolunda gitmesi 13 Mart’ta aktive edilecek.

Ethereum, Eylül 2022’de gerçekleştirilen Merge ile iş ispatı (PoW) konsensüs mekanizmasından hisse ispatına (PoS) geçti. Geliştiriciler, PoS ağı iyileştirmek için çalışmalara tam gaz devam ediyor.

Blockchain ağına uygulanacak yeni büyük güncelleme Dencun, 7 Şubat’ta Holesky testnet’inde başarıyla çalıştırıldı. Ethereum geliştiricisi Tim Beiko, güncellemenin mainnet’e uygulanacağı tarih olarak 13 Mart’a işaret etti.

Hard fork, Ethereum’un 8626176’ıncı slotunda aktive olacak. Blockchain ağı, geliştiricilerin tahminine göre söz konusu slota 13 Mart Türkiye saati ile 16:55’te ulaşacak.

Ethereum’a Proto-Danksharding ve Blob Geliyor

Dencun güncellemesiyle EIP-6780, EIP-4844 ve EIP-1153 gibi birçok önemli Ethereum İyileştirme Teklifi (EIP) uygulanacak. Bunlardan en önemlisi ise EIP-4844.

EIP-4844 ile blockchain ağına gelecek yeni özellik “proto-danksharding,” özellikle layer-2 (katman 2) işlemlere odaklanıyor.

Proto-danksharding, işlemleri zincir dışında toplandıktan sonra topluca zincire işleyen optimistic ve ZK gibi roll-up işlemlerinin masrafını önemli ölçüde azaltacak. Güncelleme sonrası Ethereum ağında gerçekleştirilen roll-up işlemlerine ödenen ücretin 10 kata kadar azalabileceği öngörülüyor.

Proto-danksharding, bunu kendisi ile aynı iyileştirme paketinde yer alan “blob” adlı, zincir dışı geçici veri depoları sayesinde gerçekleştirebilecek.

Ethereum ağında işlem gerçekleştirenler, işlem verilerini bu geçici depolarda saklayarak, veri büyüklüğü açısından daha küçük ve daha ucuz işlemler yapabilecek. Blob’ların kapladığı alan 128 KB ile sınırlıyken, blok başına blob sayısı da ile 16 ile sınırlı olacak.

Ethereum kullanıcıları, bu ilave veri depolarından faydalanarak blok başına 2 megabayt alandan tasarruf edebilecek.