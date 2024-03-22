ENS ve Google entegrasyonu sayesinde Ethereum cüzdanlarındaki bakiye, artık basit bir Google aramasıyla görüntülenebiliyor.

Ethereum Name Service kullananlar, artık cüzdan verilerini Google’da gerçekleştirilen aramayla, doğrudan Google üzerinde görüntüleyebilecek.

Aramayı “kullanıcıadı.eth” formatında yapmak gerekiyor. Örneğin Ethereum Kurucu Ortağı Vitalik Buterin’in Ether adresinin adı olan vitalik.eth aratıldığında; cüzdan adresi, cüzdandaki bakiye ve son işlem tarihi gibi bilgilere erişilebiliyor.

Google, verileri Ethereum blockchain gezgini Etherscan’den alıyor.

Yeni entegrasyonu ENS’nin eski bir çalışanı olan Brantly Millegan fark etti. Millegan’ın X üzerinden yaptığı duyuruyu topluluk da heyecanla karşıladı.

holy fucking shit google has integrated ENS into its search 🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/xZt00EdJoq — brantly.eth (@BrantlyMillegan) March 21, 2024

Ethereum Name Service (ENS) Nedir?

Ethereum Name Service, Ethereum blockchain’ine özgü bir alan adı hizmetidir.

Ethereum cüzdan adresleri, normalde hatırlanmayacak kadar çok sayıda ve karmaşık bir şekilde dizilenmiş sayı ve harflerden oluşur. Tıpkı DNS’nin IP adreslerini dönüştürdüğü gibi, ENS de bu cüzdan adreslerini kolayca okunabilen Ethereum adlarına dönüştürür.

Kiralanan ENS cüzdan adlarına yıllık bir ücret ödeniyor. Cüzdan adı ne kadar kısaysa, ödenen ücret de o denli yüksek oluyor.