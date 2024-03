ENS ve Google entegrasyonu sayesinde Ethereum cüzdanlarındaki bakiye, artık basit bir Google aramasıyla görüntülenebiliyor.

Ethereum Name Service kullananlar, artık cüzdan verilerini Google’da gerçekleştirilen aramayla, doğrudan Google üzerinde görüntüleyebilecek.

Aramayı “kullanıcıadı.eth” formatında yapmak gerekiyor. Örneğin Ethereum Kurucu Ortağı Vitalik Buterin’in Ether adresinin adı olan vitalik.eth aratıldığında; cüzdan adresi, cüzdandaki bakiye ve son işlem tarihi gibi bilgilere erişilebiliyor.

Google, verileri Ethereum blockchain gezgini Etherscan’den alıyor.

Yeni entegrasyonu ENS’nin eski bir çalışanı olan Brantly Millegan fark etti. Millegan’ın X üzerinden yaptığı duyuruyu topluluk da heyecanla karşıladı.

holy fucking shit google has integrated ENS into its search 🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/xZt00EdJoq

— brantly.eth (@BrantlyMillegan) March 21, 2024