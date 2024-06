Bu yazımızda çeşitli platformlar tarafından yapılan Ethereum Classic (ETC) fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

Ethereum Classic (ETC), 2016 yılında başlatıldı. Büyük beklentilerle piyasaya sürülen Ethereum Classic, 5 Mayıs 2021 tarihinde 176,16 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasa dalgalanmaları, ağ güncellemeleri ve kripto para piyasasına yönelik düzenlemeler nedeniyle zaman zaman zor günler geçiren Ethereum Classic, bu zorluklara rağmen geride bıraktığımız yaklaşık 8 yıllık süreçte kripto para piyasasındaki önemli projelerden biri olmayı başardı.

2016 yılının Temmuz ayında, henüz piyasaya sürüldüğü dönemde, 0,75 dolar seviyesinde işlem gören Ethereum Classic (ETC), kısa süre içinde %23.420 oranında değer kazanarak 176,16 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi. Bu nedenle kripto para sektörü, Ethereum Classic’in (ETC) gelecekteki fiyat performansını merak ediyor.

Bu yazımızda Haziran 2024 itibariyle CoinCodex ve çeşitli platformlardaki ETC fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

2024 Yılı Ethereum Classic (ETC) Fiyat Tahminleri

2024 yılının Haziran ayı itibariyle Ethereum Classic (ETC) 17,44 dolar bandında işlem görüyor.

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, ETC’nin 2024 yılında 29,13 dolar ile 144,10 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

ETC’nin 2024 yılı için öngörülen 144,10 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %399,34 oranında değer kazanması gerekiyor.

2025 Yılı Ethereum Classic (ETC) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, ETC’nin 2025 yılında 29,13 dolar ile 144,10 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

ETC’nin 2025 yılı için öngörülen 144,10 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %399,34 oranında değer kazanması gerekiyor.

2030 Yılı için Ethereum Classic (ETC) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, ETC’nin 2030 yılında 33,55 dolar ile 120,03 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

ETC’nin 2030 yılı için öngörülen 120,03 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %315,93 oranında değer kazanması gerekiyor.

Ethereum Classic (ETC) 1.000 Dolara Yükselebilir mi?

Ethereum Classic (ETC) fiyatının 1.000 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %3.365,33 oranında değer kazanması gerekiyor.

CoinCodex’in fiyat tahmin algoritması, ETC fiyatının 1.000 dolara Temmuz 2040’ta ulaşabileceğini öngörüyor.

Ethereum Classic (ETC) 10.000 Dolara Yükselebilir mi?

CoinCodex’in yapay zeka algoritmasına göre ETC fiyatının 10.000 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %34,553,28 oranında değer kazanması gerekiyor.

CoinCodex, ETC fiyatının hiçbir zaman 10.000 dolara yükselemeyeceğini öngörüyor. CoinCodex’in yapay zeka algoritmasının ETC için öngördüğü en yüksek fiyat seviyesi 1 Ocak 2049 tarihinde ulaşılacağını öngördüğü 4.390,84 dolar seviyesi.

Ethereum Classic (ETC) 10.000 TL Olur mu?

Ethereum Classic (ETC) fiyatı 2024 yılının Haziran ayı itibariyle Türk Lirası paritesinde 930 TL seviyesinde işlem görüyor.

CoinCodex’in fiyat tahmin algoritması, ETC fiyatının 2030 ile 2040 yılları arasında 10.000 TL’ye yükselebileceğini öngörüyor.

Bununla birlikte TL, son yıllarda dolar karşısında ciddi şekilde değer kaybediyor. Bu nedenle TL’deki değer kaybının devam ettiği senaryoda ETC çok daha hızlı bir şekilde 1.000 TL seviyesine ulaşabilir.

Ethereum Classic (ETC) Teknik Analizi için Hangi Göstergeler Kullanılabilir?

Kripto para yatırımcılarının Ethereum Classic (ETC) teknik analizi için en çok tercih ettiği kripto paralar arasında hareketli ortalamalar (MA) yer alıyor.

Ethereum Classic (ETC) teknik analizlerinde 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar, varlıktaki önemli destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılabilir. ETC fiyatının bu hareketli ortalamaların üzerine yükselmesi, ETC’nin yükseliş trendine girdiği şeklinde yorumlanabilir. ETC fiyatının hareketli ortalamaların altına gerilemesi ise ETC’nin düşüş trendine girdiği şeklinde yorumlanır.

Kripto para teknik analizlerinde yaygın olarak kullanılan diğer teknik analiz göstergeleri ise Fibonacci ve RSI.

Ethereum Classic (ETC) Fiyat Tahminlerini Etkileyebilecek Faktörler

Tüm finansal varlıklarda olduğu gibi ETC fiyatı da arz ve talebe göre belirleniyor. Arz ve talebin ötesinde bazı faktörlerde ETC fiyatı üzerinde etkili olabilir. Bunlara örnek olarak şunlar gösterilebilir:

Davalar ve yasal sorunlar

Stratejik ortaklıklar

Ağ güncellemeleri

Hack ve istismar vakaları

Benimsenme

Makroekonomik gelişmeler

DeFi’deki gelişmeler

ETC fiyatına ilişkin tahminlerde ayrıca balina aktivitelerinin de göz önünde bulundurulması fayda sağlayabilir. Kripto para piyasası diğer finansal piyasalara kıyasla nispeten daha küçük olduğundan balinalar, kripto para fiyatları üzerinde belirleyici olabiliyor.

Ethereum Classic’in (ETC) Geleceği ve Yorumları

Ethereum’un orijinal zinciri olarak bilinen Ethereum Classic (ETC), en popüler akıllı sözleşme destekli blockchain ağları arasında yer alıyor. Platformun geleceğinde DeFi’deki gelişmeler kritik rol oynayabilir.

Ethereum Classic ayrıca önemli teknolojik yenilikler ve güncellemeler duyurdu. Ethereum Classic’in geleceği için geliştiricilerin yapacağı iyileştirmeler ve geliştirmeler de büyük önem arz ediyor.

Ancak özellikle ayı sezonlarında birçok kripto paranın %90’ı aşkın oranlarda değer kaybedebildiğini aklınızdan çıkarmayın. Bu da 1000 dolarlık bir yatırımın 100 doların altına gerilemesi anlamına geliyor. Özellikle kripto paralar, doğaları gereği yüksek fiyat dalgalanmalarına sahiptir ve bu da onları yüksek riskli yatırım aracı olarak sınıflandırılmalarına yol açıyor.

Bu nedenle ETC gibi kripto para birimlerine yatırım yaparken kapsamlı bir şekilde araştırma yapmayı ve risk yönetimi yapmayı ihmal etmeyin.

Ethereum Classic (ETC) Hakkında En Çok Merak Edilenler

Ethereum Classic (ETC) Nedir?

Merkezsiz, ölçeklenebilir uygulamaları barındırmak için tasarlanmış bir blockchain platformu olan Ethereum Classic, 2016 yılında açık kaynaklı bir proje olarak piyasaya sürüldü. Ethereum Classic’in blockchain ağı, yüksek işlem hızı ve düşük maliyetli işlemler sunmayı hedefliyor.

ETC Madenciliği Yapılır mı?

Evet, ETC, madenciliği yapılan bir kripto paradır. Bu nedenle ETC madenciliği yapılabilir.

Nereden ve Nasıl ETC Satın Alınır ve Saklanır?

Ethereum Classic’i (ETC) listelemiş bir kripto para borsasına kayıt olarak ETC satın alabilirsiniz