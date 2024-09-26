CryptoQuant analisti, fonlama oranlarında yükseliş trendinin sürmesi halinde ETH fiyatının toparlanabileceğini söyledi.

Ethereum’un kripto parası Ether (ETH), ağustos başından beri 3 bin doları geçemedi. Ancak işler, en büyük ikinci kripto para için düzelmeye başladı.

Blockchain analiz platformu CryptoQuant’ın bir analisti, Ethereum vadeli piyasasına fon akışının sürmesi halinde ETH’nin yükseleceğini gösteren bir grafik paylaştı.

Fonlama Oranları ETH’yi Yükseltebilir

Analiste göre sürekli vadeli piyasası, takip ettiği dijital varlıkların fiyatını etkiliyor. Vadeli piyasasında alım faaliyetlerinin artması, kripto varlığa gösterilen ilginin arttığını ve fiyatının yükselebileceğini gösteriyor. Tam aksine, satış faaliyetlerinin artmasına genelde fiyatta düşüş eşlik ediyor.

Fonlama oranı, vadeli yatırımcıların alış mı satış mı yaptığını tespit etmede kullanılan bir gösterge. Yukarıdaki grafik, Ethereum’un fonlama oranının hareketli ortalamasını gösteriyor. ETH’nin son 30 gündeki fonlama oranları, alış faaliyetlerinin satış faaliyetlerinden fazla olduğunu ortaya koyuyor.

CryptoQuant analisti ETH’nin yükseleceği konusunda olumlu görüşlere sahip, ancak dikkat edilmesi gereken bir durum var.

Ethereum’un toparlanmaya devam etmesi ve daha yüksek seviyeleri hedef alması için, sürekli vadeli piyasasındaki talebin önümüzdeki haftalarda da sürmesi gerekiyor. Fonlama oranlarında yükseliş trendinin sürmesi, orta vadede ETH fiyatını yükseltebilir.

Yani altcoin fiyatında ralli başlaması için, sürekli vadeli yatırımcılarının da yükseliş beklemesi ve buna göre konum alması gerekiyor. Fonlama oranlarında önemli bir düşüş yaşanması, kısa vadede ETH fiyatının da durgunlaşmasına yol açabilir.

ETH, 3.100 dolardan işlem gördüğü ağustos başından beri yüzde 16 değer kaybetti. Diğer yandan, ABD’de listelenen spot Ethereum borsa yatırım fonları (ETF) da günlerin çoğunu negatif fon akışı ile geçiriyor. Ancak ETH, aradan geçen sürede 2.200 ve 2.600 dolar aralığında kalmayı başardı.

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Son yedi günde yüzde 7,7 değer kazanan ETH, geçtiğimiz 24 saatte pek bir değişiklik göstermedi. ETH, haber yayın saati itibarıyla 2.620 dolardan işlem görüyor.