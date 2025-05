Ethereum’un merkezi borsalardaki arzı, son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Büyük yatırımcılar (balinalar) ve kurumsal şirketler varlık toplamaya devam ederken, borsalardaki ETH arzı azalıyor, soğuk cüzdanlardaki ETH arzı artıyor.

Santiment’in 19 Mayıs tarihli verisine göre, şu anda Ethereum toplam arzının yalnızca %4,9’u borsalarda tutuluyor. Bu oran, Ethereum ağının 10 yılı aşkın tarihinde kaydedilen en düşük seviye. Son 5 yılda ise 15,3 milyon ETH merkezi borsalardan çekildi.

📉 Ethereum has under 4.9% of its supply on exchanges for the first time in its 10+ year history. And Bitcoin's supply on exchanges is down to just 7.1% for the first time since November, 2018.

🗓️ Over the past 5 years, there is:

👉 1.7M less Bitcoin on exchanges

👉 15.3M less… pic.twitter.com/kKn9s1m2mC

— Santiment (@santimentfeed) May 19, 2025