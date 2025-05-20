Ethereum’un merkezi borsalardaki arzı, son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Büyük yatırımcılar (balinalar) ve kurumsal şirketler varlık toplamaya devam ederken, borsalardaki ETH arzı azalıyor, soğuk cüzdanlardaki ETH arzı artıyor.

Santiment’in 19 Mayıs tarihli verisine göre, şu anda Ethereum toplam arzının yalnızca %4,9’u borsalarda tutuluyor. Bu oran, Ethereum ağının 10 yılı aşkın tarihinde kaydedilen en düşük seviye. Son 5 yılda ise 15,3 milyon ETH merkezi borsalardan çekildi.

📉 Ethereum has under 4.9% of its supply on exchanges for the first time in its 10+ year history. And Bitcoin's supply on exchanges is down to just 7.1% for the first time since November, 2018. 🗓️ Over the past 5 years, there is: 👉 1.7M less Bitcoin on exchanges

👉 15.3M less… pic.twitter.com/kKn9s1m2mC — Santiment (@santimentfeed) May 19, 2025

CryptoRank.io’nun 18 Mayıs raporuna göre, yalnızca son bir ayda borsalardan 1 milyon ETH çıkışı gerçekleşti. Platform, “kullanıcıların ETH’yi daha çok biriktirmeyi tercih ettiğini ve bu eğilimin uzun vadeli güvene işaret ettiğini” belirtti.

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Zincir üstü veriler, 10.000 ETH’den fazla tutan balinaların Nisan sonundan bu yana portföylerine 450.000 ETH eklediğini gösteriyor. Santiment’e göre bu cüzdanlar, 10 Mayıs itibarıyla 40,75 milyon ETH ile Mart’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Whales have accumulated over 450,000 $ETH the past month. Probably nothing. pic.twitter.com/rYUigsWQYz — Gordon (@AltcoinGordon) May 19, 2025

Kurumsal Talep Yükselişte

SoSoValue verilerine göre, ABD spot Ethereum ETF’lerine son bir ayda 30 milyon dolarlık net giriş oldu ve bu, uzun süredir devam eden çıkışların ardından bir ilk. Aynı dönemde BlackRock’un Ethereum fonlarındaki toplam yönetilen varlığı 2,9 milyar doları aştı. Bu da kurumsal birikimin devam ettiğine işaret ediyor.

Analistler, Ethereum’un kurumsal yatırımcılar için kilit bir varlığa dönüştüğünü belirtiyor. Piyasa analisti Adriano Feria, “ETH, kurumsal çeşitlendirme için en doğal seçenek olmaya devam ediyor. ETF erişimi, regülasyon netliği ve otomatik getiri potansiyeliyle öne çıkıyor” dedi.

The greater the price gap between BTC and ETH, the greater the potential alpha for investors allocating to ETH, especially when ETH is heavily shorted. Here’s the context you need to understand: ETH remains the second largest crypto asset and is the only one with similar levels… — AdrianoFeria.eth 🦇🔊 🛡️ (@AdrianoFeria) May 12, 2025

Ağ Yükseltmeleri ve L2 Hacmi Artışı

Ethereum son dönemde ağ güncellemelerinden de pozitif etkileniyor. 7 Mayıs’ta devreye giren Pectra yükseltmesi, Ethereum’un veri işleme kapasitesini artırdı. Bu da Ethereum üzerinde çalışan Layer-2 ağlarında işlem hacmini yukarı taşıdı. L2Beat verilerine göre, son 30 günde Base ağı 259 milyon işlemle lider olurken, genel Layer-2 aktivitesi bir önceki aya kıyasla %20 arttı.

ETF Staking Kararı Bekleniyor

Piyasa, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) 1 Haziran’a kadar vereceği spot ETH ETF’lerinde staking onayı kararını bekliyor. Eğer bu izin çıkarsa, kurumlar ETF’ler üzerinden ek getiri elde edebilecek ve Ethereum’a olan kurumsal talep daha da artabilecek. BlackRock ve diğer şirketler, staking’in Ethereum ETF’lerini daha cazip kılacağını savunuyor.

BitMEX kurucusu Arthur Hayes gibi bazı analistler, Ethereum’un bu boğa döngüsünde Solana ve diğer tokenları geride bırakabileceğini düşünüyor. Hayes, ETH’nin güçlü güvenlik yapısı, aktif geliştirici topluluğu ve geniş kullanıcı tabanına vurgu yapıyor.

Yazı hazırlandığı sırada Ethereum 2.535 dolardan işlem görüyordu. ETH, son 30 günde %57 artış gösterirken, yılın ilk çeyreğinde %45 değer kaybetmişti.