Matt Hougan, yasal belirsizlikler ve rekabetten bağımsız olarak ETH’nin değerinin yeterince yüksek olmadığını düşünüyor.

Ethereum, piyasa duyarlılığının negatife döndüğü zorlu bir zamandan geçiyor. Kripto para Ether’in performansı, diğerlerinin gerisinde kaldı. Altcoin’in yasal durumuna belirsizlik hakim. Ayrıca Solana gibi görece daha yeni blockchain’lerin yarattığı rekabet kızışıyor.

Bitwise CIO’su Matt Hougan, yine de stablecoin ve merkeziyetsiz finans (DeFi) gibi kilit sektörlerde sağlam bir gücü olan Ethereum’un uzun vadede kazanan olacağını düşünüyor.

Kilit Sektörlerde Uzun Süreli Hakimiyet

MarketWatch verilerine göre Ether, yıl başından beri yatay seyretti. Solana (SOL) aynı süreçte yüzde 23, Bitcoin (BTC) ise yüzde 42 değer kazandı. Ancak Hougan, mevcut kötü görünüme rağmen Ethereum’u göz ardı etmenin bir hata olabileceğini söyledi.

Ethereum’dan nefret etmek şu an havalı olan şey. Nihayetinde aptalca görünecek.

En büyük ikinci kripto para ve ardındaki blockchain ağı, tüm bu zorluklara rağmen kilit sektörlerdeki hakimiyetini koruyor. Ethereum, stablecoin’lerin yarıdan fazlasına, kilitli DeFi varlıklarının ise yüzde 60’ına ev sahipliği yapıyor.

“Ethereum’un en fazla aktif geliştirici ve kullanıcı sayısına sahip, ayrıca piyasa değeri en yakın rakibinden beş kat fazla,” diyen Bitwise CIO’su, Ethereum’un ABD’de bir nebze de olsa yasal olarak desteklenen tek programlanabilir blockchain olduğunu aktardı. Ethereum vadeli ve ETF piyasaları da günden güne büyüyor.

Solana ve diğer blockchain ağlarının da etkili olduğunu kabul eden Hougan, yalnızca Ethereum’un değerinin yeterince bilinmediğini söyledi. Hatta Hougan, Ethereum’u “blockchain’leirn Microsoft’u” olarak tanımladı.

Hougan’a göre ABD’de seçimler yaklaştıkça ve yasal netlik arttıkça, Ethereum’un durumu da değişebilir. Böylece Ethereum’un uzun vadeli potansiyeli de yeniden değerlendirilebilir.

Ethereum, CIO’ya göre şu anda aykırı bir seçenek ve geçici engellerden dolayı değeri bir süre daha düşük kalabilir. Ancak ağın temelleri gücünü koruyor ve ETH, yıl sonuna kadar yeniden toparlanma potansiyeli taşıyor.