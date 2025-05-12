Ethereum, 2021’den bu yana en iyi gününü geçirdi. Ethereum’un (ETH) fiyatı son iki yıldır Bitcoin’in gerisinde kalıyordu. Ancak son iki gündür ETH, BTC dâhil olmak üzere tüm büyük kripto paraları geride bıraktı.

ETH/BTC Grafiğinde Golden Cross Sinyali

Ethereum’un Bitcoin karşısındaki fiyat hareketi, yükseliş senaryosunu destekliyor. Son grafik verilerine göre, ETH/BTC paritesinin 1 saatlik ve 4 saatlik grafiklerinde nadir görülen golden cross (altın kesişim) oluştu. Bu da Ethereum kısa vadede yükseliş trendinin güçlendiğini gösteriyor.

Golden cross, kısa vadeli bir hareketli ortalamanın (genellikle 50 periyot) uzun vadeli bir ortalamayı (genellikle 200 periyot) yukarı yönlü kesmesiyle oluşur ve genellikle kalıcı bir yükseliş trendinin habercisi olarak görülür.

Günlük Grafik ve Direnç Kırılımı

ETH/BTC günlük grafiğinde, ETH, 0,02 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkarak önemli bir direnci kırdı. Bu direnç, daha önce yükseliş girişimlerini defalarca engellemişti. ETH bu seviyenin üzerinde kalmayı başarırsa, sıradaki hedef 200 günlük ortalama olabilir. Bu seviye, uzun vadeli trend dönüşlerinin göstergesi olarak kabul edilir.

Ethereum, 2021’den Bu Yana En Güçlü Gününü Yaşadı

Kripto para analitik platformu Arkham tarafından Cuma günü yapılan açıklamada “Ethereum, 2021’den bu yana en iyi gününü geçirdi.” ifadelerine yer verildi. ETH, neredeyse %30 artışla 2.489 dolara ulaştı. Bu ralli, Ethereum’un çekirdek geliştiricileri tarafından “şimdiye kadarki en iddialı güncelleme” olarak tanımlanan Pectra yükseltmesinin ardından geldi.

Bu yükseltme, Ethereum’un The Merge (2022) sonrası gerçekleştirdiği üçüncü büyük güncelleme oldu. Merge ile ağ, proof-of-work sisteminden proof-of-stake’e geçmişti.

ETH, BTC’yi Geride Bıraktı

Pazartesi günü erken saatlerde Ethereum (ETH) %2’nin üzerinde değer kazanarak 2.600 dolar sınırına dayandı. Ethereum son bir haftalık süreçte %39’un üzerinde yükselirken, Bitcoin sadece %10,1 artış gösterdi.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %2,2 oranında değer kazanan Ethereum 2.545 dolardan işlem görüyor. Aynı süreçte Bitcoin yalnızca %0,4 değer kazandı.