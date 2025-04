Ethereum yatırımcılarını tedirgin eden hareketlilik dikkat çekiyor. Galaxy Digital başta olmak üzere birçok büyük yatırımcı, ellerindeki ETH varlıklarının önemli bir kısmını elden çıkarıyor.

Son haftalarda balinalar ve kurumsal yatırımcılar tarafından yapılan yüklü ETH satışları, fiyatlarda dalgalanmaya neden oldu. Galaxy Digital’in Ethereum varlıklarını satarak yerine Solana (SOL) almaya başlaması, piyasa açısından daha da kaygı verici bir tablo çiziyor.

Whales took advantage of the recent price surge, selling 262,000 #Ethereum $ETH , worth around $445 million. pic.twitter.com/sQ0PhAzyfX

ETH fiyatı, nisan başında 1.400 dolara kadar geriledi. Ardından gelen toparlanma ile 1.800 dolara yükselen fiyat, bazı yatırımcılar için daha avantajlı seviyelerden satış fırsatı sundu. Kripto analisti Ali Martinez’in verilerine göre, fiyat yükselişe geçtikten sonra balinalar toplamda 262.000 ETH sattı. Bu miktarın karşılığı yaklaşık 445 milyon dolara denk geliyor.

Galaxy Digital, ETH’lerini merkezi borsalara aktarmaya devam ediyor. Lookonchain’in verilerine göre şirket, son olarak Coinbase’e 23.900 ETH (yaklaşık 42,5 milyon dolar) transfer etti.

Aynı veri sağlayıcısı, ETH konusunda kararsız davranan bir balinanın 1.801 dolardan yaklaşık 15.000 ETH aldığını ve sadece 3 saat içinde zararına satışa başladığını belirtti. Balina, 24 saat içinde elindeki tüm ETH’yi sattı.

This whale just sold all 10,511 $ETH ($19.2M) at $1,828 again. https://t.co/bdIlDI9WrD pic.twitter.com/ZwP0JrxXTY

Olumsuz tabloya rağmen Ethereum’a yönelik olumlu gelişmeler de yaşanıyor. Ağ etkinliğinde yaşanan yüzde 10’luk artış, ETH’ye olan ilginin sürdüğünü gösteriyor. ETH ETF’lerinde de art arda fon girişleri kaydedildi.

Lookonchain, Cumberland ile bağlantılı bir cüzdanın kısa süre içinde Copper, Coinbase ve Binance’ten toplamda 50 milyon doların üzerinde ETH çektiğini bildirdi. Analistler, bu hareketin kurumsal yatırımcıların ETH biriktirmeye başladığını gösterdiğini düşünüyor.

It seems that whales/institutions are accumulating $ETH!

Over the past 3 hours, a wallet linked to #Cumberland has withdrawn 27,632 $ETH($50.24M) from #Copper, #Binance, and #Coinbase.https://t.co/2CNtRUpICk pic.twitter.com/FK0A68w1vT

— Lookonchain (@lookonchain) April 29, 2025