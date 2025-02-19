Yatırımcılar Ethereum’larını borsalardan hızla çekmeye devam ediyor. Mevcut durumda toplam ETH arzının yalnızca yüzde 6,38’i alım satım için borsalarda bulunuyor.

ETH, 3 Şubat’taki sert düşüşten bu yana 2 bin 600 ile 2 bin 800 dolar arasında dalgalanıyor. Bu durağan fiyat hareketi yatırımcıları endişelendirirken, Ethereum’un kısa süreliğine 2 bin 800 dolar seviyesini aşması analistleri olası bir trend dönüşü üzerine düşündürüyor.

Ethereum Borsalardan Çekiliyor

Santiment’in son analizine göre Ethereum, haftaya çoğu altcoini geride bırakarak 2 bin 700 dolar civarında başladı ve kısmi toparlanma sinyalleri gösterdi. Ancak en dikkat çekici gelişme, yatırımcıların ETH’yi soğuk cüzdanlara taşıma hızının artması oldu. An itibarıyla toplam arzın sadece yüzde 6,38’i borsalarda bulunuyor ki bu da Ethereum’un başlangıcından bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi.

Öte yandan, Şubat ayında Ethereum’a yönelik topluluk ilgisinin arttığı görülüyor. 2024’te büyük piyasa değerine sahip diğer kripto paralara kıyasla geride kalan ETH’nin, piyasa koşullarının iyileşmesiyle birlikte güçlü bir toparlanma yaşayabileceği beklentisi yükseliyor.

İlgili: Ethereum Pectra Güncellemesi, L2 Kapasitesini İkiye Katlayacak

ETH İçin Yeni Bir Fırsat mı Doğuyor?

Ethereum’un piyasa hakimiyeti, Nisan 2023’te yüzde 20,5 seviyesindeyken bugün yüzde 10,5’e kadar geriledi. Bu süreçte yatırımcı ilgisi ve likidite Solana (SOL) ve XRP gibi altcoinlere kaydı.

Ancak, Derive.xyz’in kurucusu Nick Forster gibi uzmanlar Ethereum’un yeniden güç kazanacağına inanıyor. CryptoPotato’ya verdiği demeçte Forster, Ethereum’un Nisan ayında gerçekleşecek Pectra yükseltmesi ile ağın daha hızlı işlemler ve gelişmiş staking mekanizmaları sunacağını belirtti.

Ayrıca, Vitalik Buterin’in Ethereum’un katman-1 gaz limitini on kat artırma planı, ekosistem gelişimi ve güvenlik açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Bunun yanı sıra, Ethereum Vakfı’nın 120 milyon dolarlık DeFi yatırımı, ETH’nin kurumsal yatırımcılar tarafından yeniden ilgi görmesini sağlayabilir.