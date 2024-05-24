ABD Menkul Kıymetler ve Borsa komisyonu (SEC), 24 Mayıs Cuma günü spot Ethereum ETF’lerini onayladı. Bu gelişme kripto para topluluğunda büyük heyecan ve coşkuya neden oldu.

Sektörün önde gelen isimleri, SEC’in 180 derecelik bu dönüşünün altında yatan nedenleri ve olası sonuçlarını tartışıyor.

Spot Ethereum ETF’lerine onay vermesi nedeniyle SEC’in Ether’i artık bir menkul kıymet olarak değil, emtia olarak gördüğü şeklinde yorumlanıyor. 24 Mayıs 2024 tarihinde SEC, VanEck, BlackRock, Fidelity, Grayscale, Franklin Templeton, ARK 21Shares, Invesco Galaxy ve Bitwise gibi firmaların 19b-4 başvurularını resmen onayladı.

Peki bu, SEC’in kripto para sektörüne yönelik başlattığı savaşın yakında sona ereceği anlamına mı geliyor?

ConsenSys İkna Olmadı

Consensys cephesinden 24 Mayıs’ya yapılan açıklamada, SEC’in spot Ethereum ETF’lerini onaylama kararının doğru yönde atılmış bir adım olduğu belirtildi. Ancak Consensys açıklamasının devamında SEC’i eleştirmeye devam etti:

Bu son dakika onayı, SEC’nin dijital varlıklara yönelik sorunlu yaklaşımının bir başka örneğidir.

Consensys, SEC’in kripto para sektörüne yönelik düzenleyici yetkilerini kötüye kullanımının, piyasa katılımcılarına haksızlık olduğunu, hukuk kurallarına aykırı olduğunu ve inovasyonu engellediğini vurguladı.

Consensys, SEC ile yasal savaş içerisinde olan kripto para şirketlerinden bir tanesi. SEC, bu şirketleri kayıt dışı menkul kıymet sunmakla suçluyor.

Finansal hizmetler alanına odaklanan avukat James Murphy, SEC’in spot Ethereum ETF’lerine onay verme hamlesinin nedenlerine değindi. Murphy, SEC’in kripto para şirketlerine yönelik davalarda önemli sorunlar yaşadığını söyledi. Murphy, SEC’in, Coinbase’in davayı reddetme talebine yönelik duruşmada ekosistemde faaliyet gösteren kripto token’lerinin menkul kıymetler olduğunu ısrarla savunduğunu belirtti.

Bir diğer avukat Scott Johnsson ise SEC’in Ethereum ETF’lerini onaylarken Ether’in menkul kıymet mi yoksa emtia mı olduğu konusunu göz ardı ettiğini öne sürdü:

Spot ETH ETF’leri hakkında SEC üyelerinden sıfır açıklama… Sessizlik her şeyi anlatıyor.

Spot Ethereum ETF’lerinin onaylanmasının ardından ETH fiyatı son 24 saatte %3,6 oranında değer kaybederek 3.687 dolara geriledi.