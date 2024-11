Son 24 saatte %6,2 oranında değer kazanan Ethereum (ETH) 3.682 dolarla son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Son bir haftalık süreçte Bitcoin (BTC) fiyatında düşüş yaşanırken Ethereum (ETH) kurumsal yatırımcıların desteğiyle bağımsız bir yükseliş sergiliyor.

28 Kasım Perşembe günü ETH fiyatı Asya seansında 3.682 dolarla 10 Haziran’dan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Böylelikle ETH son bir haftalık süreçte %18 oranında değer kazanmış oldu. Aynı süreçte BTC fiyatı ise %2 oranında değer kaybetti.

Haberimizin hazırlandığı sırada Ethereum fiyatı 3.630 dolara gerilemiş olsa da, aylardır süren durgunluğun ardından piyasanın yeniden canlandığı görülüyor.

Ethereum $ETH getting sent 🚀 pic.twitter.com/JxgnOQPniK

Analist Rekt Capital, Bitcoin’in 91.000-100.000 dolar aralığında işlem görmesinin Ethereum için yükselişe geçme ve altcoin piyasasına para akışını hızlandırma fırsatı yaratabileceğini belirtti.

Analist ayrıca ETH’nin önceki zirveleri kırması için haftalık kapanışını 3.650 doların üzerinde yapması gerektiğini söyledi:

Rekt Capital Ethereum’un 4.000 dolar direncini test edebileceğini ve ardından 4.500 dolara yükselebileceğini öngörüyor.

$ETH

Ethereum will need to Weekly Close above ~$3650

Why?

In order for it to breakout from its light blue pattern

So as to later position itself for a Weekly Close within the $4000 resistance (red box)

Historically, such Weekly Closes inside the red resistance have preceded… pic.twitter.com/fQCJSJTQkV

— Rekt Capital (@rektcapital) November 27, 2024