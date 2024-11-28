Son 24 saatte %6,2 oranında değer kazanan Ethereum (ETH) 3.682 dolarla son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Son bir haftalık süreçte Bitcoin (BTC) fiyatında düşüş yaşanırken Ethereum (ETH) kurumsal yatırımcıların desteğiyle bağımsız bir yükseliş sergiliyor.

28 Kasım Perşembe günü ETH fiyatı Asya seansında 3.682 dolarla 10 Haziran’dan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Böylelikle ETH son bir haftalık süreçte %18 oranında değer kazanmış oldu. Aynı süreçte BTC fiyatı ise %2 oranında değer kaybetti.

Haberimizin hazırlandığı sırada Ethereum fiyatı 3.630 dolara gerilemiş olsa da, aylardır süren durgunluğun ardından piyasanın yeniden canlandığı görülüyor.

ETH, Yaz Aylarındaki Seviyelerine Döndü

Analist Rekt Capital, Bitcoin’in 91.000-100.000 dolar aralığında işlem görmesinin Ethereum için yükselişe geçme ve altcoin piyasasına para akışını hızlandırma fırsatı yaratabileceğini belirtti.

Analist ayrıca ETH’nin önceki zirveleri kırması için haftalık kapanışını 3.650 doların üzerinde yapması gerektiğini söyledi:

“Bu seviyenin üzerinde kapanışlar, genellikle güçlü yukarı yönlü hareketlerin habercisi olmuştur.”

Rekt Capital Ethereum’un 4.000 dolar direncini test edebileceğini ve ardından 4.500 dolara yükselebileceğini öngörüyor.

$ETH Ethereum will need to Weekly Close above ~$3650 Why? In order for it to breakout from its light blue pattern So as to later position itself for a Weekly Close within the $4000 resistance (red box) Historically, such Weekly Closes inside the red resistance have preceded… pic.twitter.com/fQCJSJTQkV — Rekt Capital (@rektcapital) November 27, 2024

Bir başka analist Wolf ise Ethereum grafiğinin “inanılmaz derecede yükseliş yönlü” olduğunu belirtti ve şunları kaydetti:

“Grafiği 3 yıllık bir ‘fincan kulp’ formasyonu olarak görebiliriz. Ana direnç 4.000 dolarda. Bu seviye aşıldığında, hedef 15.000 doların üzerinde.”

$ETH Ethereum will need to Weekly Close above ~$3650 Why? In order for it to breakout from its light blue pattern So as to later position itself for a Weekly Close within the $4000 resistance (red box) Historically, such Weekly Closes inside the red resistance have preceded… pic.twitter.com/fQCJSJTQkV — Rekt Capital (@rektcapital) November 27, 2024

Girişimci Ted Pillows ise Ethereum’un ters baş ve omuz formasyonu oluşturduğunu ve Bitcoin’in düşüşüne rağmen güçlü bir görünüm sergilediğini belirtti. Pillows şu öngörülerde bulundu:

“Ethereum’un önümüzdeki 4-6 ay içinde Bitcoin’den daha iyi performans göstereceğini düşünüyorum ve bu öngörüme büyük yatırım yapıyorum. ETH’nin bu döngüde 10.000 doların üzerine yükseldiğini göreceğiz.

Bu iyimser tahminler, son birkaç ayda ETH’nin zayıf performans göstermesi nedeniyle Ethereum ağının öldüğüne dair yoğun eleştirilerin ardından geldi.

Ethereum ETF’leri Piyasayı Harekete Geçiriyor

ETH fiyatındaki yükseliş trendi ABD’deki spot Ether ETF’lerine yönelik artan kurumsal ilgiyle destekleniyor. Farside Investors verilerine göre, 27 Kasım’da dokuz Ethereum ETF’sine toplamda 145,7 milyon dolarlık sermaye girişi gerçekleşti. Bu, son iki haftanın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

BlackRock’ın ETHA fonu, 55,6 milyon dolarlık girişle ilk sırada yer aldı. Onu, 38 milyon dolarla Fidelity’nin FETH fonu ve 37,3 milyon dolarla Grayscale Mini Ethereum Trust (ETH) fonu takip etti.

Kurumsal yatırımcıların Ethereum ETF’lerine ilgisinin artması, uzun vadeli yukarı yönlü hareketlerin önünü açabilecek önemli bir işaret olarak görülüyor.