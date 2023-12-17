Önde gelen birçok isime göre Ether (ETH) fiyatı önümüzdeki yıl 3.500 doları aşabilir ve yeni bir ATH’ye ulaşabilir.

Özet:

Ether (ETH) fiyatı 2023 yılında toparlanarak 2.400 dolara kadar yükseldi. Bazı analistler, Ether’in (ETH) yükseliş trendini sürdüreceğini ve 2025 yılında 5.000 dolara yükseleceğini tahmin ediyor.

Önde gelen isimlere göre Ethereum’da yaklaşan yükseltmeler, Ether (ETH) fiyatında yükselişleri tetikleyebilir ve varlığın 2026 yılında 8.000 dolara yükselmesine yol açabilir. Bununla birlikte kısa vadeli Ether (ETH) fiyatı tahminleri ise 3.400 ile 3.600 dolar aralığında.

Olumsuz Ethereum (ETH) tahminleri de yok değil. Peter Brandt gibi bazı isimler, uzun vadede Ethereum’a güvenmiyor.

Ethereum 2024 Yılına Damga Vurabilir mi?

Ether (ETH), 2022 yılında kripto para piyasa çöküşü nedeniyle yaşadığı değer kayıplarının büyük bir kısmını 2023 yılında telafi etti. ETH fiyatı kısa bir süre önce 2.400 dolara yükselerek 2022 yılının Nisan ayından bu yana görülmemiş seviyelere ulaştı. Bununla birlikte Ether (ETH) fiyatı hala 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 4.800 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden ciddi şekilde uzakta.

Bazı analistler, Ether (ETH) yükseliş trendinin 2024 yılında da devam edeceğine inanıyor. Hatta 2024 yılında Ether (ETH) fiyatının yeni zirvelere ulaşılacağı tahmin ediliyor. Kripto para analisti FieryTrading’e göre Ether (ETH) yakın gelecekte yükselişe hazırlanıyor.

Grafikte görüldüğü üzere ETH, 1,5 yılı aşkın bir süredir üçgen yükseliş formasyonu içerisinde. Benim tahminlerime göre bu formasyonun kırılımı, ETH için büyük yükselişlerle sonuçlanabilir. Çünkü bu kırılım, short pozisyonların stop-loss’larının bulunduğu bir alanı patlatacak.

FieryTrading böylelikle 2024 yılının sonunda ve 2025 yılının başlarında 5.000 dolara yükseleceğine inanıyor. CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere JPMorgan Genel Müdürü Nikolaos Panigirtzoglou da Ethereum’da devasa bir yükseliş bekliyor. Nikolaos Panigirtzoglou’ya göre Ethereum’da gerçekleşmesi beklenen “Protodanksharding” (EIP-4844) güncellemesi sonucunda Ether (ETH) fiyatı, Bitcoin (BTC) fiyatından çok daha iyi bir performans gösterebilir.

JPMorgan Genel Müdürü Nikolaos Panigirtzoglou bu gelişme sonucunda Ethereum fiyatının 8.000 dolara yükseleceğini tahmin ediyor. Bununla birlikte Panigirtzoglou, 2024 yılında Ethereum’un BTC’den daha iyi performans göstereceğini öngörüyor.

Popüler Twitter analisti Michaël van de Poppe da 2024 yılına dair Ethereum (ETH) fiyat tahmininde bulunan bir diğer isim. Michaël van de Poppe’a göre Ether (ETH) fiyatı 1.900 dolara gerileyerek bir fiyat düzeltmesi gerçekleştirebilir. Bununla birlikte Michaël van de Poppe, Ether’in (ETH) 2024 yılının ilk çeyreğine kadar 3.400 dolar ile 3.800 dolar aralığına yükseleceğini tahmin ediyor.

Olumsuz Ether (ETH) Tahminleri

Peter Brandt gibi bazı önde gelen isimler ise Ethere (ETH) fiyatına dair olumsuz görüşlerini paylaştı. Peter Brandt, Ether’in bir değer saklama aracı olarak Bitcoin’le rekabet edemeyeceğini düşünüyor. Peter Brandt ayrıca Ethereum ağının işlevselliği ve yüksek gas fiyatları konularında da eleştirilerde bulundu ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde yok olacağını tahmin etti.