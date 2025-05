Ethereum, uzun süredir beklenen sıçramasını gerçekleştirdi. Son 24 saatte yüzde 20’ye yakın yükselişle 2 bin 200 dolar seviyesini aşarak iki aylık zirvesine ulaştı.

Cuma sabahı Asya saatlerinde 2 bin 234 dolara kadar çıkan ETH, perşembe günü bin 900 doların altındaydı. Son iki haftada yüzde 26, son bir ayda ise yüzde 50’nin üzerinde değer kazanan varlık, bin 400 dolar seviyesinden toparlandı.

Yükselişin arkasında, 7 Mayıs’ta ana ağa entegre edilen Pectra güncellemesi yer alıyor.

CoinGlass verilerine göre, son 24 saatte 280 milyon dolardan fazla short pozisyon tasfiye edildi. Bankless, Ethereum’un 2021’den bu yana en iyi gününü yaşadığını belirtti. Ancak ETH, geçtiğimiz yıl da benzer hareketler göstermişti. 20–22 Mayıs 2023’te yüzde 23, 6–10 Kasım 2023’te ise yüzde 30 artış kaydetmişti.

Analist MMCrypto, ETH’nin yükselen formasyonun tepe noktasına dönmesi durumunda 3 bin 700 dolar hedefinin gündeme gelebileceğini öngördü. Web3 büyüme yöneticisi Cas Abbé, Pectra güncellemesinin ardından ETH’nin yıllık enflasyon oranının yüzde 0,7’den eksi yüzde 0,5’e düştüğünü, günlük yakım oranının ise ikiye katlandığını vurguladı. Abbé, “Yakım oranı arttıkça arz sorunu çözülür, bu da talebi artırır. İkinci çeyrekte 3 bin dolarlık ETH sürpriz olmaz.” dedi.

Ethereum's Pectra Upgrade has been really successful.

Hours after the Pectra Upgrade, ETH annual inflation dropped from 0.7% to -0.53%.

In simple terms, ETH has turned deflationary again.

Also, daily ETH burn has doubled since Pectra Upgrade, which is the reason behind ETH's… pic.twitter.com/5uOJ4uLPMw

— Cas Abbé (@cas_abbe) May 8, 2025