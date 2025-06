Ethereum (ETH), son günlerde 2.800 dolar seviyesindeki kritik direncin hemen altında işlem görüyor. Uzmanlara göre bu bölgenin aşılması, fiyatın 3.500 dolara kadar yükselebileceği bir ralliye kapı aralayabilir.

Ethereum’da Yükseliş Trendi Dirençle Karşılaştı

ETH, haberin yazıldığı sırada yaklaşık 2.775 dolar seviyesinden işlem görüyordu. Bu seviye, son 24 saatteki %9,1’lik yükselişi ve haftalık %6,2’lik artışı yansıtıyor. Buna karşın Ethereum, aynı dönemde %3,3 yükselen genel kripto piyasasına göre bir miktar zayıf bir performans sergiledi.

Son ralli, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins’in staking ve cüzdan yazılımı geliştirmeyi menkul kıymet düzenlemelerinin dışında değerlendirdiğini açıklamasıyla ivme kazandı. Bu gelişme, DeFi sektörüne yönelik regülasyonların yumuşadığına dair önemli bir sinyal olarak yorumlandı.

Ancak fiyat hala 2.475 dolar ile 2.775 dolar aralığında sıkışmış durumda. Kripto analisti Daan Crypto Trades, “Fiyat hem dipleri hem zirveleri süpürdü… ve aralık zirvesini 4. kez test etti.” diyerek kararlı bir kırılım gelene kadar temkinli olunması gerektiğini belirtti.

$ETH Still rangebound between ~$2475-$2735. Price has swept the highs and the lows now and has retested the range high for the 4th time now. Eventually this range breakout will lead to a large move but until we get that breakout, it is usually wise to not get too excited in… pic.twitter.com/3Nuon8zaId — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) June 10, 2025

Michaël van de Poppe ise ETH’nin 2.800 dolar direncini kırması halinde 3.400 dolar ile 3.500 dolar aralığına kadar yükselebileceğini, ancak bunun için fiyatın 2.575 dolar desteğinin üzerinde kalması gerektiğini söyledi.

$ETH is looking for a big breakout as it's building up for one. A strong consolidation of more than a month after the first 90% move upwards. I assume we'll start to see a leg to $3,400-3,500 if it breaks the resistance at $2,800. The area to hold: around $2,575. pic.twitter.com/e8vtXRq5if — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 10, 2025

İyimserliğe Rağmen Dikkatli Olunmalı

Ancak bazı analistler yükseliş senaryolarına temkinli yaklaşıyor. Analyst Čyrus Ologun, ETH’nin 2.800 dolar üzerine kalıcı olarak çıkmadığı sürece düşüş trendinde kaldığını savunarak fiyatın 2.200 dolara gerileyebileceği uyarısında bulundu. CryptoPotato’nun teknik analizine göre de düşüş yönlü bir yükselen kama formasyonu ve son dönemdeki satış baskısı dikkat çekiyor. 30 günlük Taker Buy-Sell oranının düşmesi de bu görüşü destekliyor.

Cause you asked. Let’s dissect.🤝 For over a month, $ETH has been trading within the range of $2200 and $2800, forming internal highs and lows. But overall we are in a downtrend on ETH as it’s still in a discounted price. I expect more downsides back to May low.

My… https://t.co/9f9iFpVazb pic.twitter.com/qNa752KoXk — Čyrus The Creator 💜♟,♟📊💎🚀 (@CyrusOlogun) June 10, 2025

Temeller Güçleniyor

Buna karşın Ethereum’un temelleri olumlu yönde ilerliyor. Girişimci Momin Saqib’in aktardığına göre, ETH son yedi haftadır net giriş yaşıyor. Sadece son 20 günde ETH ETF’lerine 815 milyon doların üzerinde para aktı. Ayrıca toplam arzın yaklaşık %28’ine denk gelen 34,6 milyon ETH stake edildi. SEC’in açıklamaları sonrası kurumsal ilginin arttığı, BlackRock ve Fidelity gibi devlerin ETH pozisyonlarını büyüttüğü bildirildi.

$ETH looking really hot.. many would say its about time but feels like there’s a new headline every 30 minutes… Some stats for you guys: → 34.6M ETH staked (~$90B), 28% of total supply — new ATH

→ Price action: +6.5% daily move, +4.5% monthly

→ 7 weeks straight of net… pic.twitter.com/inyijTB1ut — Momin (@mominsaqib) June 10, 2025

Tüm bu gelişmeler, fiyatın 4.878 dolar ile kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru uzun vadeli bir toparlanma süreci başlatabileceğine işaret ediyor. Haftalık bazda 16 milyonun üzerinde aktif cüzdan sayısı da ETH’nin sadece spekülatif değil, aynı zamanda kullanım odaklı bir büyüme yaşadığını gösteriyor. Pseudonim analist Master of Crypto’nun ifadesiyle: “Bu sadece fiyat pompası değil… insanlar gerçekten ETH’yi kullanıyor.”

Şimdilik gözler 2.800 dolar sınırında. Bu direncin aşılması, ETH için önce 3.000, ardından 3.500 dolara uzanabilecek bir yükselişin önünü açabilir.