Ethereum yeniden yükseliş trendine girerek 15 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Çarşamba sabahı Asya işlemlerinde yüzde 4’lük artışla 2 bin 822 doları gören ETH, 24 Şubat’tan bu yana en güçlü fiyat hareketini gerçekleştirmiş oldu.

Uzun süredir 2 bin 700 dolar seviyesini aşmakta zorlanan kripto para birimi, bu direnci kırarak yatırımcılara umut verdi. Analistlere göre sıradaki önemli eşik, psikolojik olarak da güçlü bir seviye olan 3 bin dolar olacak.

Ethereum is back in beast mode. $ETH smashed through $1.5K and $2.2K like paper. Now it’s staring down $4K.

Kripto yatırımcısı Merlijn, Ethereum’un bin 500 ve 2 bin 200 doları “kağıt gibi” geçtiğini, şimdi sırada 4 bin doların olduğunu belirtti. Merlijn’e göre fiyat keşfi süreciyle birlikte ETH’nin beş haneli değerlere ulaşması da mümkün görünüyor.

Bybit iş ortağı ve analist Christiaan, sıradaki direnç seviyesini 3 bin 150 dolar olarak belirtiyor. Ancak haberi hazırlarken ETH fiyatı hafif bir düzeltmeyle 2 bin 784 dolara çekilmişti.

10x Research tarafından yapılan değerlendirmeye göre bu yükseliş, Bitcoin’in yeniden 110 bin doları aşması ve kaldıraçlı işlemlerdeki artışla doğrudan bağlantılı görünüyor.

Son bir ay içinde Ethereum birkaç kez yüzde 10’un üzerinde yükseliş yaşasa da her defasında geri çekilmişti. Ancak bu kez piyasa duyarlılığı daha pozitif seyrediyor. Bunun arkasındaki gelişmeler ise dikkat çekici:

Ethereum savunucusu Anthony Sassano ise ETH’nin üç temel alanda (işlem yerleşimi, uygulama çalıştırma ve değer saklama) liderliği alacağına inanıyor. Sassano, Ethereum’un potansiyel değerinin bir gün 100 trilyon doları aşabileceğini öne sürüyor.

