Dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum (ETH) fiyatı bu yıl ciddi anlamda rakiplerinin gerisinde kaldı. Ancak bir analist, bu durumun 2024 yılında değişeceğine inanıyor.

Kripto para odaklı içerikler üreten YouTuber Lark Davis, 26 Aralık’ta “Ethereum 2024’te pek çok yeni milyoner yaratacak” ifadelerini kullandı.

Lark Davis, düşük fiyatlardan ETH satın alan ve stake edenlerin bir sonraki boğa sezonunda başarılı sonuçlar elde edeceğini belirtti. Lark Davis, 2.000 doların üzerinde fiyattan ETH satın alanların ise yüksek miktarda yatırım yapmadıkları sürece kayda değer bir gelir elde edemeyeceğini düşünüyor.

Ethereum Will Make Millionaires In 2024, BUT Not How You Think pic.twitter.com/00YCLPyGCl — Lark Davis (@TheCryptoLark) December 25, 2023

Lark Davis, bu devasa getirilerin Ethereum katman-2 varlıklarının alım satımıyla elde edileceğini iddia etti.

Ethereum 15.000 Dolara Yükselebilir mi?

Youtuber Lark Davis, zkSync, Starknet, Linea, Scroll, Blast, Manta ve Celestia gibi mevcut ve gelecekte piyasa sürülebilecek katman-2 ağlarına dikkat çekti. Davis bu ağlar tarafından piyasa sürülecek token’lerin kısa vadede para kazandırabileceğini ifade etti.

Zira bu katman-2 ağları tarafından çıkarılan token’ler airdrop avcıları tarafından hızlı bir şekilde elden çıkarıldığı için genellikle sert yükselişler ve düşüşler yaşıyor. Lark Davis bu token’lerin görece daha büyük borsalarda listelenmelerinin ardından kayda değer yükselişler yaşadığına dikkat çekiyor.

2024 yılının Ethereum sahipleri için 2024 yılının yolunda gidebileceğini belirten Davis, ETH fiyatının daha önceki boğa sezonu döngülerinde kaydettiği performanstan yola çıkarak 2024 ve 2025 yılları için fiyat tahminlerinde bulundu. Lark Davis, Ethereum’un (ETH) 2.150 dolar direncini desteğe dönüştürmesi halinde büyük işler başaracağına inanıyor.

Lark Davis’e göre Ethereum (ETH) fiyatı geçmiş boğa sezonlarında kaydettiği performansı taklit ederse 15.000 dolara yükselebilir.

2021 yılının Kasım ayında Ethereum (ETH) 4.880 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Lark Davis, şu anki fiyatlardan ETH satın alanların yaklaşık %500 ile %600 arasında gelir elde edebileceğini düşünüyor.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce, ETH fiyatının beklentileri karşılayamamasına rağmen ağın temellerinin hala çok güçlü olduğunu bildirmiştik.

ETH Kaç Dolar?

27 Aralık 2023 tarihi itibariyle son 24 saatte %1,8 oranında değer kazanan Ethereum (ETH) 2.288 dolardan işlem görüyor. Ethereum’un (ETH) son 24 saatteki işlem hacmi 15 milyar dolar bandında.

Ethereum’un önündeki en önemli direnç seviyesi 2.385 dolarda, en önemli destek seviyesi ise 2.150 dolar seviyesinde.