Dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum (ETH) fiyatı bu yıl ciddi anlamda rakiplerinin gerisinde kaldı. Ancak bir analist, bu durumun 2024 yılında değişeceğine inanıyor.

Kripto para odaklı içerikler üreten YouTuber Lark Davis, 26 Aralık’ta “Ethereum 2024’te pek çok yeni milyoner yaratacak” ifadelerini kullandı.

Lark Davis, düşük fiyatlardan ETH satın alan ve stake edenlerin bir sonraki boğa sezonunda başarılı sonuçlar elde edeceğini belirtti. Lark Davis, 2.000 doların üzerinde fiyattan ETH satın alanların ise yüksek miktarda yatırım yapmadıkları sürece kayda değer bir gelir elde edemeyeceğini düşünüyor.

Ethereum Will Make Millionaires In 2024, BUT Not How You Think pic.twitter.com/00YCLPyGCl

— Lark Davis (@TheCryptoLark) December 25, 2023