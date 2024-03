SEC’in Ether soruşturması, Ripple’a açtığı davayı ve XRP yatırımcılarının geleceğini etkileyebilir.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), geçtiğimiz haftalarda Ethereum Vakfı’nı soruşturmaya başladı. Topluluk üyeleri bu durumu Ether’in (ETH) soruşturulması olarak yorumladı.

Soruşturma sonucunda ETH’nin menkul kıymet olduğu tespit edilirse, bu durumundan Ripple ve XRP de son derece olumsuz etkilenebilir.

Gazeteci Charles Gasparino, 28 Mart’ta X’te paylaştığı gönderisiyle XRP sahiplerini uyardı.

SEC, 2020’de XRP’nin geliştiricisi Ripple’a kayıt dışı menkul kıymet satışı yaptığı suçlamasıyla dava açtı. Mahkeme, bireysel XRP satışlarını menkul kıymet işlemi sınıflandırmasının dışında tutarken, kurumsal satışları menkul kıymet arzı olarak değerlendirdi.

Mart 2024 itibarıyla hala devam eden dava, XRP fiyatını baskılamaya devam ediyor.

Gasparino’ya göre ETH’nin menkul kıymet sayılması, bireysel satışlar konusunda Ripple lehine çıkan kararın da temyizde bozulmasıyla sonuçlanabilir.

Gasparino, şöyle devam etti:

One thing the $XRP chasers might want to consider: If @GaryGensler considers $ETH a security, the @SECGov will stop at nothing in getting Torres's weird half-baked @Ripple ruling over turned in the appellate division, and he has a good shot doing so. In other words, you are…

— Charles Gasparino (@CGasparino) March 28, 2024