SEC’in Ether soruşturması, Ripple’a açtığı davayı ve XRP yatırımcılarının geleceğini etkileyebilir.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), geçtiğimiz haftalarda Ethereum Vakfı’nı soruşturmaya başladı. Topluluk üyeleri bu durumu Ether’in (ETH) soruşturulması olarak yorumladı.

Soruşturma sonucunda ETH’nin menkul kıymet olduğu tespit edilirse, bu durumundan Ripple ve XRP de son derece olumsuz etkilenebilir.

ETH Soruşturması XRP Yatırımcılarını Üzebilir

Gazeteci Charles Gasparino, 28 Mart’ta X’te paylaştığı gönderisiyle XRP sahiplerini uyardı.

SEC, 2020’de XRP’nin geliştiricisi Ripple’a kayıt dışı menkul kıymet satışı yaptığı suçlamasıyla dava açtı. Mahkeme, bireysel XRP satışlarını menkul kıymet işlemi sınıflandırmasının dışında tutarken, kurumsal satışları menkul kıymet arzı olarak değerlendirdi.

Mart 2024 itibarıyla hala devam eden dava, XRP fiyatını baskılamaya devam ediyor.

Gasparino’ya göre ETH’nin menkul kıymet sayılması, bireysel satışlar konusunda Ripple lehine çıkan kararın da temyizde bozulmasıyla sonuçlanabilir.

Gasparino, şöyle devam etti:

Yani muhtemelen XRP’den zengin olamayacaksınız, hatta duruma göre fakir bile kalabilirsiniz.

One thing the $XRP chasers might want to consider: If @GaryGensler considers $ETH a security, the @SECGov will stop at nothing in getting Torres's weird half-baked @Ripple ruling over turned in the appellate division, and he has a good shot doing so. In other words, you are… — Charles Gasparino (@CGasparino) March 28, 2024

SEC ve Kripto Savaşı

Kripto para piyasasında SEC’in Ripple’a açtığı dava, özellikle XRP yatırımcıları tarafından takip ediliyor. En büyük ikinci kripto para ETH’nin de mercek altına alınması, topluluğu tedirgin ediyor.

SEC, Ethereum Vakfı ile iş yapan şirketlere resmi yazı göndererek, vakıf hakkında bilgi istedi. Araştırmayı ne için yaptığı ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

SEC, blockchain ekosistemi Debt Box’tan da şikayetçi olmuştu. Ancak ABD’li hakim Robert J. Shelby, SEC’in şikayet dilekçesinde sunduğu bilgiler ile mahkemeyi bilerek yanılttığını tespit etti. Shelby, SEC’in kötü niyet ile hareket ettiğine hükmetti ve komisyona yaptırım uygulamaya başladı.