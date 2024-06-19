Bu yazımızda çeşitli platformlar tarafından yapılan ENA fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

Ethena (ENA), 2024 yılında piyasaya sürüldü. Büyük beklentilerle doğan Ethena, hızlı bir yükseliş göstererek kripto para dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

Ethena Labs tarafından Ethereum blockchain ağı üzerinde geliştirilen Ethena (ENA), 2024 yılının Şubat ayında piyasaya sürüldü ve kısa süre içerisinde 1 milyar dolarlık kilitli değere (TVL) ulaştı

Platformun yönetişim token’ı ENA tüm zamanların en yüksek seviyesini 11 Nisan 2024 tarihinde 1,52 dolarla, tüm zamanların en düşük seviyesini ise 2 Nisan 2024 tarihinde 0,5324 dolarla belirledi.

Bu yazımızda Haziran 2024 itibariyle CoinCodex ve çeşitli platformlardaki ENA fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

2024 Yılı Ethena (ENA) Fiyat Tahminleri

2024 yılının Mayıs ayı itibariyle Ethena (ENA) 0,6456 dolar bandında işlem görüyor.

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, ENA’nın 2024 yılında 0,638542 dolar ile 3 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor. ENA’nın 2024 yılı için öngörülen 3 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %365,33 oranında değer kazanması gerekiyor.

2025 Yılı Ethena (ENA) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, ENA’nın 2025 yılında 0,638542 dolar ile 3 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor. ENA’nın 2025 yılı için öngörülen 3 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %365,33 oranında değer kazanması gerekiyor.

2030 Yılı için Ethena (ENA) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, ENA’nın 2030 yılında 1,59 dolar ile 2,59 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor. ENA’nın 2030 yılı için öngörülen 2,59 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %300,65 oranında değer kazanması gerekiyor.

Ethena (ENA) 10 Dolara Ulaşabilir mi?

Ethena’nın 10 dolara ulaşabilmesi için güncel fiyatlardan %1.447 oranında değer kazanması gerekiyor. CoinCodex’in yapay zeka tabanlı algoritmik tahminlerine göre Ethena (ENA) fiyatı 2040 yılının Temmuz ayında 10 dolara yükselebilir.

Ethena (ENA) 100 Dolara Ulaşabilir mi?

Ethena’nın 100 dolara ulaşabilmesi için %15.360 oranında değer kazanması gerekiyor. CoinCodex’in yapay zeka tabanlı algoritmik tahminlerine göre Ethena’nın 100 dolara ulaşması beklenmiyor. Algoritmaya göre öngörülen en yüksek fiyat seviyesi 1 Ocak 2049 itibariyle 26,46 dolar.

Ethena (ENA) Teknik Analizi için Hangi Göstergeler Kullanılabilir?

Kripto para yatırımcılarının Ethena (ENA) teknik analizi ve ENA tahminleri için en çok tercih ettiği göstergeler arasında hareketli ortalamalar (MA) yer alıyor.

Ethena teknik analizlerinde 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar, varlıktaki önemli destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılabilir. ENA fiyatının bu hareketli ortalamaların üzerine yükselmesi, ENA’nın yükseliş trendine girdiği şeklinde yorumlanabilir. ENA fiyatının hareketli ortalamaların altına gerilemesi ise ENA’nın düşüş trendine girdiği şeklinde yorumlanır.

Kripto para teknik analizlerinde yaygın olarak kullanılan diğer teknik analiz göstergeleri ise Fibonacci ve RSI.

Ethena (ENA) Fiyat Tahminlerini Etkileyebilecek Faktörler

Tüm finansal varlıklarda olduğu gibi ENA fiyatı da arz ve talebe göre belirleniyor. Arz ve talebin ötesinde bazı faktörler de ENA fiyatı üzerinde etkili olabilir. Bunlara örnek olarak şunlar gösterilebilir:

Blok ödülü yarılanmaları

Düzenleyici gelişmeler

Ağ güncellemeleri

Hack ve istismar vakaları

Benimsenme

Makroekonomik gelişmeler

DeFi’deki gelişmeler

ENA fiyatına ilişkin tahminlerde ayrıca balina aktivitelerinin de göz önünde bulundurulması fayda sağlayabilir. Kripto para piyasası diğer finansal piyasalara kıyasla nispeten daha küçük olduğundan balinalar, kripto para fiyatları üzerinde belirleyici olabiliyor.

Ethena’nın (ENA) Geleceği ve Yorumları

Ethena (ENA), hızla yükselen ve ilgi gören bir kripto para birimi olarak öne çıkıyor. Platformun geleceğinde DeFi’deki gelişmeler ve kurumsal benimseme kritik rol oynayabilir.

Ethena ayrıca önemli teknolojik yenilikler ve güncellemeler duyuruyor. Ethena’nın geleceği için geliştiricilerin yapacağı iyileştirmeler ve geliştirmeler de büyük önem arz ediyor.

Ethena’nın gelecekteki fiyat performansını etkileyebilecek birçok faktör bulunuyor. Bu nedenle ENA gibi kripto para birimlerine yatırım yaparken kapsamlı bir şekilde araştırma yapmayı ve risk yönetimi yapmayı ihmal etmeyin.

Ethena (ENA) Hakkında En Çok Merak Edilenler

Ethena (ENA) nedir?

Ethena bir sentetik dolar protokolüdür. Protokol, Ethena Labs tarafından Ethereum blockchain ağı üzerinde geliştirildi ve Şubat 2024’te başlatıldı.

Ethena Madenciliği Yapılır mı?

Evet, Ethena madenciliği yapılabilir. Ethena madenciliği, özel donanımlar kullanılarak karmaşık matematiksel problemleri çözmek suretiyle yeni Ethena’ların üretildiği bir süreçtir.

Nereden ve Nasıl Ethena Satın Alınır ve Saklanır?

Ethena’yı (ENA) listelemiş bir kripto para borsasına kayıt olarak Ethena satın alabilirsiniz. Satın aldığınız Ethena’ları güvenli bir cüzdanda saklamanız önemlidir. Hot wallet (çevrimiçi cüzdan) ve cold wallet (çevrimdışı cüzdan) seçenekleri bulunmaktadır.