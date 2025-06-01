Ethereum (ETH), mayıs ayı başında yaşanan yükselişe rağmen 2 bin 800 dolar seviyesindeki önemli direnci aşmakta zorlanıyor.

Fiyat bir süredir bu seviyenin altında yatay seyrediyor. Yatırımcılar, fiyatın yukarı yönlü hareketini sürdürüp sürdüremeyeceğini merak ederken teknik göstergeler zayıflayan bir momentuma işaret ediyor.

Direnç Kırılmadı, Gözler 2 Bin 200 Dolar Desteğinde

ETH, 200 günlük hareketli ortalamayla kesişen 2 bin 800 dolarlık kritik seviyeyi aşamadı. Fiyat hala 100 günlük ortalamanın ve daha önceki çıkış bölgesi olan 2 bin 200 doların üzerinde kalmayı sürdürüyor. Bu yapı teknik açıdan olumlu olarak değerlendirilse de direnç seviyesinden gelen tekrar eden reddedilmeler yükseliş inancını zayıflatıyor.

RSI göstergesi 70 seviyesinin altına gerileyerek alım baskısının azaldığını ortaya koydu. Eğer 2 bin 800 dolar aşılamazsa, Ethereum’un 2 bin 200 dolar desteğini yeniden test etmesi olası görünüyor. Aksi takdirde, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa fiyat 3 bin 400 ila 3 bin 600 dolar bandındaki arz bölgesine yönelebilir.

İlgili: Son Dönemdeki İlgi Çekici Ethereum (ETH) Fiyat Tahminleri

Kısa Vadede 2 Bin 500 Dolar Sınırı Kritik

4 saatlik grafik, fiyatın 2 bin 800 dolar direnci ile 2 bin 500 dolar desteği arasında yükselen üçgen formasyonu oluşturduğunu gösteriyor. Ay başında bin 850 dolar altında yaşanan birikim sonrası bu yapı, olası bir dağılım sürecine işaret ediyor. ETH, her ne kadar daha yüksek dipler oluştursa da direnç seviyesinde yaşanan sıkıntı, kısa vadede negatif algı yaratıyor.

Momentum göstergesi RSI 47 civarında seyrederken, 2 bin 500 dolar desteğinin kırılması 2 bin 100 dolara kadar düşüşü tetikleyebilir. Tersine, 2 bin 800 dolar üzerindeki güçlü bir kırılım, olumsuz senaryoyu geçersiz kılabilir ve yeni bir yükselişin kapısını aralayabilir.

ABD’li Yatırımcılardan Ilımlı Talep

Coinbase Premium Endeksi, şu anda sıfırın hemen üzerinde bulunuyor. Bu da ABD merkezli yatırımcılardan sınırlı da olsa bir talep olduğunu gösteriyor. Geçmişte bu primin yükselmesi, güçlü yükseliş trendlerinin habercisi olmuştu. Ancak şu anki seviyeler, piyasada temkinli bir beklenti olduğunu ortaya koyuyor.

Endeksin artması, fiyatın direnç bölgesine yaklaşırken alım ilgisinin yeniden artabileceği şeklinde yorumlanabilir. Ancak primde düşüş yaşanması ya da negatife dönmesi, ilginin azaldığı ve kısa vadeli zirvenin oluştuğu anlamına gelebilir.

Sonuç: Ethereum Kırılma Noktasında

Teknik görünüm, Ethereum’un 2 bin 800 dolar seviyesini aşamaması halinde yeni bir düzeltme sürecine girebileceğini gösteriyor. Özellikle ABD kaynaklı talepte düşüş yaşanırsa, 2 bin dolar altı seviyeler yeniden gündeme gelebilir.