Ethereum (ETH), bir kez daha 2.000 doların altına gerileyerek bir gecede yüzde 5’in üzerinde değer kaybetti. Bitcoin (BTC) ise nispeten daha az değer kaybederek yalnızca 86.000 dolara geriledi.

Genel kripto piyasasındaki düşüşle birlikte ETH, 2.000 doların altına düşerek uzun süredir beklenen yukarı yönlü kırılmayı gerçekleştiremedi. Token, 0,022 BTC seviyesinde işlem görürken, itibari para biriminde fiyatı 1.917 dolara kadar indi ve son üç ayın en düşük seviyelerine yaklaştı.

Balinalar ETH Biriktiriyor

ETH’nin piyasa fiyatı düşüş gösterse de balinalar bu seviyeden ETH toplamaya başladı. Özellikle merkeziyetsiz finans (DeFi) ve borç verme işlemlerinde kullanılan ETH hâlâ büyük bir talep görüyor. ETH yatırımcılarının yüzde 45’i kârda kalırken, yüzde 51’lik bir kesim hâlâ zarar pozisyonunda. Ancak büyük balinaların biriktirme eğilimi, fiyatın olası bir toparlanma hareketiyle yükselişe geçebileceğini düşündürüyor.

Son dönemde piyasada bazı büyük alımlar dikkat çekti. Bir balina 108 milyon dolar değerinde ETH satın alarak bu kripto paraları borsalardan çekti. Başka bir yatırımcı ise çeyrek dönem boyunca küçük miktarlarda ETH toplayarak fiyatı etkilemeden birikim yaptı.

ETH, balinalar tarafından daha çok staking (kilitleme), borç verme ya da likidite sağlama gibi amaçlarla kullanılmak üzere saklanıyor.

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ETH Üzerindeki Satış Baskısı ve Hacker Etkisi

ETH, aynı zamanda siber saldırılardan elde edilen kripto paraların saklandığı en yaygın token olmaya devam ediyor. Bybit borsasına yapılan saldırıdan elde edilen ETH’lerin hâlâ merkeziyetsiz hizmetler üzerinden aklandığı düşünülüyor.

Kısa süre önce iki farklı cüzdan, THORChain ve CoinFlip saldırılarından 14.064 ETH aldı. Hackerlar bu ETH’leri hızla 27 milyon dolar değerindeki DAI stablecoin’i ile takas etti.

Bu tür hacker cüzdanları, balinalardan farklı olarak, fiyat dalgalanmalarını ve işlem ücretlerini önemsemeksizin ilk fırsatta ETH’lerini satarak izlerini kaybettirmeye çalışıyor.