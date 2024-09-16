Popüler analiste göre talep bölgesinde kırılma yaşanırsa, ETH 1.800 dolara kadar düşebilir.

Özet:

ETH fiyatı geçtiğimiz ay boyunca yüzde 11 düştü. Analistler kilit destek seviyelerinin çalışmaması halinde fiyatın 1.800 dolara kadar gerileyebileceği konusunda uyardı.

Ayı tuzağı formasyonu ve tarihsel trendlere dikkat çeken diğer bazı analistler ise ralli bekliyor.

ETH Boğaları İçin Yolun Sonu Mu?

Ethereum’un kripto parası Ether (ETH), son dönemde en büyük kripto paralar arasındaki en kötü performanslardan birini gösteriyor. Altcoin, geçtiğimiz 24 saatte yüzde 4,5, son bir ayda ise yüzde 11,35 değer kaybetti. Kripto para, haber yayın saati itibarıyla 2.300 dolar sınırından işlem görüyor.

Popüler analist Ali Martinez, ETH’de düzeltme riskinin sürdüğünü düşünüyor. Analiste göre, 1,9 milyon adresin yaklaşık 52,3 milyon dolarlık alım yaptığı 2.290-2.360 dolar bölgesi, kilit destek işlevi görüyor.

ETH fiyatı, bu destek çalışmazsa yüzde 20 çakılarak 1.800 dolara kadar gerileyebilir. ETH, geçtiğimiz saatlerde 2.260 doları test etti.

Belirli zincir üstü göstergeler de Ether için yakın gelecekte düzeltmeye işaret ediyor. Kârda olan yatırımcıların oranı bu göstergelerden biri. Kârdaki yatırımcıların oranı, günlük bazda yüzde 0,19 düşerek yüzde 54’e geriledi.

Yükseliş Senaryosu

Ali Martinez’in aksine ETH için yükseliş bekleyen birçok analist bulunuyor. X kullanıcısı Phoenix, Ether grafiğinin “ayı tuzağı” oluşturduğunu öne sürdü. Analiste göre ETH, önümüzdeki aylarda yükselebilir.

JAVON MARKS ise Ethereum’un performansının yüzde 165 değerlendiği 2023’ü yansıttığını söyledi.

Hedef 4.723 dolar, hatta 8.100 doları bile geçebilir. ETH fiyatının yakın gelecekte en azından ikiye katlanacağını düşünüyorum.

Son olarak, ETH’nin göreceli güç endeksi (RSI) 30 puana geriledi. Bir varlığın fiyat trendinin gücünü ölçen RSI, 0 ile 100 puan arasında değişiklik gösteriyor.

RSI’ın 70 puanı geçmesi fazla yükseliş, 30 puanın altına düşmesi ise fazla düşüş sinyali olarak yorumlanıyor.