Son 24 saatte DOGE ve SHIB yükseliş trendine devam etti.

Son birkaç günde fiyat dalgalanmaları önemli ölçüde artan Bitcoin (BTC) son 24 saatte nihayet sakinleşti.

Bitcoin’in sakinleşmesiyle Ethereum (ETH) ve Binance Coin (BNB) son birkaç yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Bitcoin (BTC) 67.000 Dolarda Sakinleşti

Lider kripto para birimi BTC geride bıraktığımız hafta yaklaşık 10.000 dolar değer kazanarak son olarak 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 69.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu tazeledi. 5 Mart Salı günü 69.300 dolara kadar yükselen BTC böylelikle tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

Ancak sonrasında 10.000 dolarlık fiyat düzeltmesine giden BTC, 59.300 dolara geriledi. Bu süreçte kripto para piyasasında milyarlarca dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi.

60.000 doların altına geriledikten sonra hızla toparlanan BTC, sonrasında hızla 67.000 dolar bandına geri döndü.

Son 24 saatte %0,6 oranında değer kazanan BTC şu anda bir 67.248 dolar seviyesinde işlem görüyor. CoinGecko verilerine göre Bitcoin’in (BTC) piyasa değeri 1,322 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %49,1 olarak ölçümleniyor.

Bugün En Çok Yükselen Kripto Paralar

Ethereum (ETH) son birkaç haftada önemli yükselişler kaydetti. Son 24 saatte %3,9 oranında değer kazanan ETH şu anda 3.940 dolar bandında işlem görüyor. Böylelikle ETH 4.000 dolar sınırına dayanmış oldu. ETH son olarak bu fiyat seviyelerinde 2 yıl önce işlem görmüştü.

En büyük üçüncü kripto para Binance Coin (BNB) son 24 saatte %8,8 oranında değer kazandı. Böylelikle BNB 475 dolarla 2022 yılının Ocak ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Lider memecoin DOGE de son 24 saatte %7,9 oranında değer kazanarak 0,1659 seviyesine yükseldi. En büyük ikinci memecoin SHIB ise son 24 saatte %7,8 oranında değer kazandı ve 0.00003407 dolar seviyesine ulaştı.

Son 24 saatte en çok değer kazanan kripto paralar şu şekilde:

FLOKI %38,3 RUNE %34,1 WIF %22,9 PEPE %17,6 SEI %12,6 KCS %11,9 EOS %10,8 BSV %9 BNB %8,6 BONK %8,6

Son 24 saatte yaşanan yükselişlerle birlikte kripto para piyasasının toplam değeri %2,2 oranında arttı ve 2,691 trilyon dolara ulaştı.