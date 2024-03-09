ETH, ekosistemde yaşanan bazı gelişmeler sayesinde 10 bin doları geçebilir.

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para Ether’in (ETH) fiyatı, birkaç aydır BTC’nin gölgesinde kalan bir performans göstermesine rağmen, yıl içinde 10 bin doların üzerine çıkabilir. İddiayı varlık yönetim şirketi Bitget’in kripto araştırma analisti Juan Leon ortaya attı.

Leon’a göre haber yayın saati itibarıyla 3.950 dolarda seyreden ETH, Dencun güncellemesi ve onaylanması muhtemel spot Ethereum ETF’lerin etkisiyle güçlü bir ralliye başlayabilir.

Yaklaşan Dencun Güncellemesi

Heyecanla beklenen Dencun güncellemesi, Ethereum layer-2 (katman 2) rollup etkinliğini proto-danksharding ve blob’lar (EIP-4844) yoluyla artıracak. Dencun, Ethereum ağında stake edilmiş ETH’lerin çekilme özelliğini aktive eden Shapella’dan beri gerçekleştirilecek en büyük güncelleme olacak. Shapella, Nisan 2023’te gerçekleştirilmişti.

Proto-danksharding, kendisi ile aynı iyileştirme paketinde yer alan “blob” adlı, zincir dışı geçici veri depoları sayesinde depolama alanı ihtiyacını azaltırken işlem çıktısını artıracak. Layer-2 ağların işlem masrafının güncelleme ile en az 10 kat azalması bekleniyor. Hem Shapella hem de Dencun, Ethereum’un iş ispatından (PoW) hisse ispatı (PoS) konsensüs mekanizmasına geçiş yolculuğunda önemli adımları temsil ediyor.

Dencun; Goerli, Sepolia ve Holesky testnet’lerinde başarıyla test edildi. Mainnet ise 13 Mart’ta başlatılacak.

Leon, Dencun güncellemesinin Ethereum fiyatına yukarı yönde baskı uygulayacağını düşünüyor. Layer-2 ağlarını daha ucuza kullanma imkanı, ana akım talebi artırabilir.

Ethereum ETF Beklentisi

ETH fiyatında ralliyi tetikleyebilecek bir diğer etken ise spot Ethereum borsa yatırım fonları (ETF).

Geçtiğimiz aylarda spot Bitcoin ETF piyasaya süren BlackRock, Fidelity, Invesco, Galaxy Digital, VanEck ve Ark Invest gibi birçok şirket, Ether ETF için de başvuru yaptı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ETH ETF başvuruları için karar tarihini beklendiği gibi mayıs ayına erteledi. Komisyonun çoğu ETF için kararı bir kez daha erteleme hakkı olacak.

Bitwise analisti, spot Ethereum ETF’lerinin yakın zamanda onaylanma ihtimalinin Bitcoin fonları kadar yüksek olmadığını düşünüyor. İhtimalin yüzde 50-60 arası olduğunu değerlendiriyor. Analist, Komisyon’un bu ürünlere günün birinde yeşil ışık yakacağını da ekliyor.