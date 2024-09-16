Ethereum için işler, satış baskısının yoğunlaşmasıyla epey zorlaştı. Altcoin, Bitcoin’e karşı güç kaybediyor.

Ethereum’un kripto parası Ether (ETH), Bitcoin’e (BTC) karşı 2021 başından beri görülmemiş ölçüde zayıfladı. ETH/BTC paritesi düşmeye devam ediyor.

Bu parite ETH’nin değerini dolara değil, Bitcoin’e karşı ölçüyor. Bitcoin, rekor fiyata ulaştığından beri yüzde 21 düştü ancak gücünü koruyor. Ether ise rekor kırdığı 2021’den beri yüzde 53 değer kaybetti.

ITC Crypto Kurucusu Benjamin Cowed, 16 Eylül tarihli X gönderisinde ETH/BTC paritesinin 0,03-0,04 dolar aralığında dip yapacağını öngörüyor. Cowed, paritenin 2025’te yükselmeye devam etmesini bekliyor.

Kurucuya göre beklenen dip, bu hafta gibi erken bir tarihte de aralık ayında da yaşanabilir. Ancak Cowed, geçmiş verilere dayalı olarak paritenin erken dip yapacağını düşünüyor.

Balinalar ETH Satıyor

Galaxy Araştırma Başkanı Alex Thorn, ETH/BTC paritesinin üç buçuk yıldır ilk kez 0,03’te seyrettiğine dikkat çekti.

ETHBTC just traded on a 0.03 handle for the first time in 3.5 years (apr 2021) 👀 -53% since the merge in sep 2022 what stops this train? 🚂 pic.twitter.com/Olj6SGEiVe — Alex Thorn (@intangiblecoins) September 15, 2024

Analist Master Kenobi ise bu formasyonların döngüsel olduğunu söyledi. ETH/BTC paritesi tarihsel olarak Bitcoin halving sonrası düşme eğilimi gösteriyor. Önceki döngülerde trend değişimi, halving’den ortalama 168-224 gün sonra yaşandı. Son halving’den beri 150 gün geçtiğinden dolayı, analist yakında bir değişimi yaşanmasını bekliyor.

“Ethereum için temelde olumsuz hiçbir değişiklik olmadı. Mevcut hareketin arkasında yapay bir FUD var. Gerçek şu ki, ETH’nizi ucuza almak istiyorlar. ETH’nin ardındaki blockchain olan Ethereum gücünü koruyor. Fiyata uygulanan bu baskı, dayanıksız yatırımcıları piyasadan temizleme amacı taşıyor gibi gözüküyor.”

Galaxy Trading, piyasa katılımcıları arasında Ethereum’a ilişkin duyarlılığın 2017’den beri görülen en düşük seviyede olduğunu aktardı.

İnsanlar öyle bir inançsızlık içinde ki, ETH bir kez harekete başladı mı ne kadar hızlı yükseliyor unutmuş gibiler. ETH şu anda başlangıçtan beri görülen en güçlü destek çizgisine yaklaşıyor. Satmak için uygun bir zaman değil.

Half of my feed is ETH FUD at this point. 😅 — antiprosynthesis.eth ⟠ (@antiprosynth) September 15, 2024

Colin Wu, 16 Eylül’de yaşlı bir balinanın satış yaptığına dikkat çekti. Şubat 2016’da ShapeShift’ten tanesi 5,13 dolardan 16.636 ETH alan balina, satış yapmaya başladı.

Negatif duyarlılığı artıran bu satışın ardından ETH, gün içinde 2.260 doları test etti.

ETH, ocak ayından beri görülen en düşük fiyat seviyelerinde ilerliyor. Ancak burada güçlü bir destek mevcut. Altcoin, genel piyasa duyarlığı iyileşene kadar bir süre daha burada kalabilir.

Popüler analistler, piyasadaki ETH FUD’una (korku, belirsizlik ve endişe) sık sık değiniyor.