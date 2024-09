Ethereum için işler, satış baskısının yoğunlaşmasıyla epey zorlaştı. Altcoin, Bitcoin’e karşı güç kaybediyor.

Ethereum’un kripto parası Ether (ETH), Bitcoin’e (BTC) karşı 2021 başından beri görülmemiş ölçüde zayıfladı. ETH/BTC paritesi düşmeye devam ediyor.

Bu parite ETH’nin değerini dolara değil, Bitcoin’e karşı ölçüyor. Bitcoin, rekor fiyata ulaştığından beri yüzde 21 düştü ancak gücünü koruyor. Ether ise rekor kırdığı 2021’den beri yüzde 53 değer kaybetti.

ITC Crypto Kurucusu Benjamin Cowed, 16 Eylül tarihli X gönderisinde ETH/BTC paritesinin 0,03-0,04 dolar aralığında dip yapacağını öngörüyor. Cowed, paritenin 2025’te yükselmeye devam etmesini bekliyor.

Kurucuya göre beklenen dip, bu hafta gibi erken bir tarihte de aralık ayında da yaşanabilir. Ancak Cowed, geçmiş verilere dayalı olarak paritenin erken dip yapacağını düşünüyor.

Galaxy Araştırma Başkanı Alex Thorn, ETH/BTC paritesinin üç buçuk yıldır ilk kez 0,03’te seyrettiğine dikkat çekti.

ETHBTC just traded on a 0.03 handle for the first time in 3.5 years (apr 2021) 👀

-53% since the merge in sep 2022

what stops this train? 🚂 pic.twitter.com/Olj6SGEiVe

— Alex Thorn (@intangiblecoins) September 15, 2024