Ethereum’un işlem ücretlerinden elde ettiği yıllık gelir, 30 milyon dolardan 500 bin dolara kadar geriledi.

Buna rağmen, Ethereum stablecoin ve tokenizasyon alanlarında hala liderliğini sürdürüyor. Ağa bağlı stabilcoin arzı 130 milyar doları bulurken, BUIDL gibi tokenleştirilmiş hazine varlıkları 1.8 milyar doları aştı. Ancak bu yüksek likiditeye rağmen, Ethereum üzerindeki genel aktivite geçmiş yıllara kıyasla azaldı.

Coin Metrics’in son raporuna göre, Ethereum’un Katman 2 ölçekleme stratejisi, ağın genel büyümesine katkı sağlasa da ETH’nin doğrudan değer kazanmasına engel oluyor. Özellikle, işlem ücretlerinden gelen kazancın büyük ölçüde azalması, ETH’nin ekonomik modelinde büyük bir değişime neden oldu.

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Mart 2024’te Ethereum ağı, yaklaşık 30 milyon dolar işlem ücreti toplarken, bu rakam bir yıl içinde sadece 500 bin dolara kadar düştü. Bunun en büyük sebebi, işlemlerin büyük ölçüde Katman 2 çözümlerine kayması ve bu süreçte Ethereum ana zincirine geri dönen ekonomik değerin oldukça düşük olması.

Base, Arbitrum ve Optimism gibi Katman 2 ağları, toplamda 13 milyon dolar blob ücreti ödemesine rağmen, yüzde 90’dan fazla kâr marjı ile çalışıyor. Bu durum, Ethereum’un güvenlik maliyetini karşılayan taraf olurken, ekonomik faydanın büyük ölçüde Katman 2’ler tarafından elde edilmesine yol açıyor.

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Ayrıca, blob ücretleri toplam ücretlerin sadece yüzde 0.07’sini oluşturuyor ve bu da ETH’nin yakılmasını önemli ölçüde azaltıyor. Son bir haftada Ethereum ağı, günde ortalama 70 ETH yakabildi. Bu durum, net ETH arzını artırarak yıllık enflasyon oranını yüzde 0.79’a çıkardı. ETH fiyatı üzerinde şu an baskı oluştursa da, uzun vadede Katman 2 ölçekleme çözümlerinin etkilerinin daha net hissedilmesi bekleniyor.