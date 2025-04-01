Piyasa analistlerine göre, Ethereum ekosisteminde sürekli yeni token’lar ve layer-2 (katman-2) ağlarının ortaya çıkması, Ether’in (ETH) yatırım açısından zayıf performans göstermesine neden oldu.

ETH’nin bir varlık olarak bekleneni verememesi, kripto topluluğunda eleştirilere ve spekülasyonlara yol açıyor. Birçok yatırımcı, Ethereum ağının mevcut gidişatından memnun olmadığını dile getiriyor.

Makro odaklı hedge fonu Lekker Capital’ın kurucusu Quinn Thompson, ETH’nin artık tamamen ölü bir yatırım aracı olduğunu savunuyor. Bazı analistler bu görüşe katılmasa da onunla aynı fikirde olanlar da var ve kendi gerekçelerini ortaya koyuyorlar.

ETH Gerçekten Öldü mü?

Thompson, görüşünü desteklemek için ETH’nin 225 milyar dolar piyasa değerine sahip olmasına rağmen işlem hacmi, kullanıcı sayısı, ağ ücretleri ve gelirlerde düşüş yaşandığını belirtiyor. “Burada yatırım yapılacak bir durum yok. Bir ağ olarak kullanım alanı var mı? Evet. Peki ya yatırım aracı olarak? Kesinlikle hayır.” diyen Thompson, Ethereum ağı hâlâ belirli bir işlevselliğe sahip olsa da yatırım açısından artık cazip olmadığını düşünüyor.

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Bu görüşe destek verenlerden biri Coinmetrics’in kurucu ortağı ve blockchain yatırım şirketi Castle Island Ventures’ın ortağı Nic Carter oldu. Carter, ETH’nin yatırım açısından çöküşünün temel sebebinin, Ethereum ekosisteminde layer-2 ağlarının değer çekmesi ve topluluk içinde fazla token üretiminin normalleşmesi olduğunu belirtiyor. ETH’nin kendi oluşturduğu bir token çığının altında kaldığını ve bu yüzden “kendi eliyle öldüğünü” ifade ediyor.

Öte yandan, takma isim kullanan bir analist, Ethereum ekosisteminde fazla token üretimini destekleyenler arasında “Solana dolandırıcıları” ve Bitcoin maksimalistlerinin de olduğunu öne sürdü. Teoriye göre; Venture Capital (VC) yatırımcıları doğrudan ETH’yi pazarlayamayınca, bunun yerine sonsuz layer-1 ağları finanse ederek perakende yatırımcıları zor duruma düşürdü.