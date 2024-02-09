Unstaking sırasının neredeyse tamamen boşalması, güçlü bir birikime tutunma eğilimine işaret ediyor. Stake edilen ETH’lerin yalnızca yüzde 0,6 kadarı çekilmeyi bekliyor.

Ethereum staking alanı önemli bir aşama kaydetti. Toplam ETH arzının neredeyse çeyreği eden 30 milyon civarı coin, mevcut durumda stake edilmiş durumda.

ETH fiyatı ise 2.420 doların hemen üzerinde seyrediyor.

Ether Stake’ine Talep Yüksek

Önde gelen likit staking platformlarından Lido, 8 Şubat’ta dolaşımda olan Ether arzının çeyreğine denk gelen 30 milyonun üzerinde ETH’nin stake edildiğini açıkladı. Dune Analytics, Lido’nun stake edilen ETH piyasasında yüzde 31,5 payı olduğunu ölçüyor.

25% of the ETH supply is now staked pic.twitter.com/YcZrE1ZOhV — Lido (@LidoFinance) February 7, 2024

Stake edilen ETH’lerin toplam değeri yaklaşık 73 milyon dolar ediyor, ağın güvenliğine ise bir milyona yakın doğrulayıcı katkıda bulunuyor. Staking için yatırılan kripto para miktarında da dün geceden beri artış gözleniyor.

Blockchain analiz şirketi Nansen, 30 milyonun üzerinde ETH’nin stake edildiğini doğrulayarak, unstaking sırasının ise neredeyse tamamen boş olduğuna dikkat çekti. Toplam stake edilen miktardan yalnızca 176.686 ETH’nin, yani yüzde 0,6’dan azının çekilmek üzere beklemesi, birikim yönünde güçlü bir duyarlılık olduğunu ortaya koyuyor. Şirkete göre, ağın güvenliği de 940.563 doğrulayıcı tarafından sağlanıyor.

Ultrasound.Money, stake edilen ETH miktarını 29,8 milyon olarak veriyor, dikkat çektiği şey ise bambaşka. Ether arzı, Merge’in gerçekleştiği Eylül 2022’den beri 344.960 azaldı. Böylece kripto parada neredeyse 840 milyon dolar değerinde deflasyon yaşandı. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde -0,57 ölçülüyor.

ETH Fiyatı Yükseliyor

Ethereum piyasası staking’e gösterilen talep artışını olumlu karşıladı. ETH hafta içinde yüzde 5,6 değer kazandı.

Ether, mevcut durumda Kasım 2021’de eriştiği rekor fiyat seviyesinin yarısından işlem görüyor. Staking ve restaking’in popüler hale gelmesi ise aradaki farkı kapatma fırsatı doğruyor.

ETH kullanıcıları, farklı protokollerde coin stake etmeye olanak sağlayan restaking’e de ilgi göstermeye başladı. CoinGecko tarafından oluşturulan restaking token kategorisi, sektörün yaklaşık 300 milyon dolar değerliyor.

Pendle Finance ve Picasso gibi restaking token’larının fiyat yükselişi, ayrıca EigenLayer gibi platformların başarısı da Ethereum staking ekosistemine gösterilen ilginin çığ gibi büyüdüğünü ortaya koyuyor.