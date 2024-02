Unstaking sırasının neredeyse tamamen boşalması, güçlü bir birikime tutunma eğilimine işaret ediyor. Stake edilen ETH’lerin yalnızca yüzde 0,6 kadarı çekilmeyi bekliyor.

Ethereum staking alanı önemli bir aşama kaydetti. Toplam ETH arzının neredeyse çeyreği eden 30 milyon civarı coin, mevcut durumda stake edilmiş durumda.

ETH fiyatı ise 2.420 doların hemen üzerinde seyrediyor.

Önde gelen likit staking platformlarından Lido, 8 Şubat’ta dolaşımda olan Ether arzının çeyreğine denk gelen 30 milyonun üzerinde ETH’nin stake edildiğini açıkladı. Dune Analytics, Lido’nun stake edilen ETH piyasasında yüzde 31,5 payı olduğunu ölçüyor.

25% of the ETH supply is now staked pic.twitter.com/YcZrE1ZOhV

— Lido (@LidoFinance) February 7, 2024