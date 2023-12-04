Estonya’da bir mahkeme, kripto para dolandırıcılarının ABD’ye iadesi için gerekli kontrollerin yapılmadığını iddia ediyor.

Başkent Tallinn’deki mahkeme, kripto para dolandırıcılığı ve kara para aklamakla suçlanan iki Estonya vatandaşının ABD’ye iadesine izin veren bir önceki kararı bozdu. Mahkemeye göre Estonya hükümeti, suçluların ABD’ye iadesini kabul ederken bazı koşulları gözardı etti.

HashFlare adlı sanal para madencilik platformunun kurucuları Ivan Turogin ve Sergei Potapenko’nun ABD’ye iadelerinin iptaline ilişkin yaptıkları başvurular kabul edildi. Tallinn Bölge Mahkemesi bu kararına gerekçe olarak Estonya hükümetinin suçluların ABD’de sevk edileceği gözaltı tesisinin koşullarını doğrulamamasını gösterdi.

Kullanıcılarını 575 milyon dolar dolandıran Ivan Turogin ve Sergei Potapenko, 2022 yılının Kasım ayında Estonya’da tutuklanmıştı. ABD Adalet Bakanlığı’na göre Ivan Turogin ve Sergei Potapenko mağdurlara HashFlare aracılığıyla madencilik sözleşmesi satın aldırdı ve ayrıca onları Polybius adlı bir kripto para bankasına yatırım yapmaya davet ederek temettü vaadinde bulundu.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde bu madencilik sözleşmelerinin sahte olduğu, Polybius’un ise banka olmadığı anlaşıldı. ABD Adalet Bakanlığı, Ivan Turogin ve Sergei Potapenko’nun 2015 ile 2019 yılları arasında yüz binlerce kişinin mağdur edildiği bir saadet zinciri kurduğunu belirledi.

Ivan Turogin ve Sergei Potapenko’nun lüks arabalar, gayrimenkuller ve paravan şirketler aracılığıyla müşterilerinden çaldıkları milyonlarca doları akladığı bildiriliyor.

HashFlare dolandırıclığının arkasındaki Ivan Turogin ve Sergei Potapenko’nun geride bıraktığımız yıl Estonya’da tutuklanmasının ardından ABD Adalet Bakanlığı harekete geçti. Ancak ABD Adalet Bakanlığı’nın, iki Estonya vatandaşının ABD’ye iadesi için yaptığı girişimler sonuçsuz kalabilir. Zira kısa bir süre önce Tallinn Bölge Mahkemesi, Estonya vatandaşının ABD’ye iadesine izin veren bir önceki kararı bozdu.

Tallinn Bölge Mahkemesi’nin bu kararı 11 Aralık 2023 tarihine kadar temyize götürülebilir.