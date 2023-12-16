Eskişehir’de sosyal medya platformları üzerinden “sanal yatırım danışmanlığı” adı altında kripto para dolandırıcılığı gerçekleştiren şahıslar yakalandı.

HaberTürk’te yer alan habere göre Eskişehir’de sosyal medya üzerinden kendilerini sanal yatırım danışmanı olarak tanıtarak kripto para dolandırıcılığı gerçekleştirdiği tespit edilen M.K. ve K.G. gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda kendilerini sanal yatırım danışmanı olarak tanıtan iki kişi, fiziksel takip sonucunda İstanbul’da yakalandı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda banka kartları, dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları ve taşınabilir bellekler ele geçirildi.

Şüpheliler Eskişehir’e getirildi ve emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin banka ve kripto para hesapları inceleniyor.