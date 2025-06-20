Eskişehir merkezli olarak üç ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sosyal medyada yüksek kâr vaadiyle yatırımcıları dolandırdığı tespit edilen 11 kişi yakalandı.

Şüphelilerin 5 paravan şirket aracılığıyla 235 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdikleri ve çaldıkları fonları kripto para platformları aracılığıyla soğuk cüzdanlara aktardıkları belirlendi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sosyal medyada üzerinden yüksek kazanç vaadiye yatırımcıları dolandırdığı belirlenen kişilere yönelik Eskişehir, Kütahya ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 9 kişi göz altına alındı ve halihazırda cezaevinde bulunan iki kişinin de bu dolandırıcılıkla ilişkili olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, sosyal medya platformları üzerinden yayınladıkları sahte ilanlarla tuzağa düşürdükleri kişileri, çeşitli internet sitelerine yönlendirdi ve paravan şirketler aracılığıyla milyonlarca TL’lik vurgun yaptı. Şüpheliler dolandırıcılıktan elde ettikleri fonları kripto para platformları aracılığıyla soğuk cüzdanlara aktararak takip edilmesini zorlaştırmaya çalıştı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin 5 farklı paravan şirket kurduğu ve nitelikli dolandırıcılık suçundan birçok davada isimlerinin geçtiği tespit edildi. Eskişehir’e getirilen 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.