Uzun süredir hareketsiz olan XRP cüzdanları aktif hale gelmeye başladı. Bu gelişme, Mayıs ayındaki olası fiyat hareketleri öncesinde hazırlık aşaması olarak yorumlanıyor.

En son zincir üstü metrikler, artan açık faiz oranıyla birlikte XRP Ledger blockhain’inde uzun süredir hareketsiz olan XRP’lerin aktif hale geldiğini gösteriyor.

Eski XRP’ler Harekete Geçmeye Başladı

Kripto para analitik platformu Santiment’e göre Token Age Consumed metriğine göre eski XRP coin’lerinin hareketinde önemli bir artış yaşandı. Benzer bir artış 13 Nisan’da Ripple’ın %16 oranında düşüş yaşamasından önce de gerçekleşmişti.

Santiment bu hareketliliğin “dipten satın alma” ile ilgili olabileceğine dair de argümanların olduğunu söyledi.

İlginç bir şekilde XRP fiyatı Mayıs ayının başından bu yana önemli ölçüde toparlandı. Öte yandan XRP’de açık faiz oranı da 483,4 milyon doları aşarak son 3 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu anlamda çöküşü fırsat bilerek XRP biriktiren yatırımcılar, piyasada güveni arttırabilir.

Tüm bu gelişmeler, XRP Ledger geliştiricilerinin blockchain’de teminatsız borç vermeyi önermesinin ardından geldi. XRP Ledger geliştiricileri, havuzda toplanan fonları kullanarak ve zincir üstü teminata ihtiyaç duymadan faizli sabit vadeli krediler sunmayı önerdi.

Ripple Japonya’ya Genişledi

Geride bıraktığımız ay Ripple, XRP Ledger tabanlı çözümlerini Japonya’da sunmak için HashKey DX ile ortaklık kurdu. Bu ortaklık kapsamında SBI Group, Ripple ve HashKey DX’in blockchain çözümlerini Japonya’da kullanan ilk şirket olacak.