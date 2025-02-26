Eski SEC yetkilisi John Reed Stark, Ripple davasının SEC tarafından düşürülebilecek bir sonraki dava olabileceğini öne sürdü.

Stark, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kripto sektörüne yönelik agresif düzenleyici yaklaşımından geri adım attığını belirtti. Önceki SEC yönetimi, birçok kripto varlığı menkul kıymet olarak sınıflandırarak dava açmıştı. Ancak son gelişmeler, SEC’in bazı davaları ve temyiz başvurularını geri çektiğini gösteriyor.

SEC, Coinbase davasından vazgeçti, Binance davasını askıya aldı ve Uniswap ile OpenSea’ye yönelik soruşturmasını sonlandırdı.

SEC’in Son Geri Adımları

SEC, kripto işletmelerinin menkul kıymet satıcısı olarak sınıflandırılmasıyla ilgili iki temyiz başvurusunu da düşürdü. Bu davalar, Crypto Freedom Alliance of Texas ve Blockchain Association gibi kripto kuruluşları tarafından açılmıştı.

SEC, 17 Ocak’ta federal mahkemenin menkul kıymet satıcısı tanımının genişletilmesinin hukuki yetkisini aştığına dair kararına itiraz etmişti. Ancak, Başkan Gary Gensler’in istifasından kısa bir süre sonra, geçici başkan Mark Uyeda’nın yönetiminde SEC bu temyizi geri çekti.

SEC yetkilileri, temyiz sürecine devam etmenin Hazine piyasasında likiditeyi azaltabileceğini ve oynaklığı artırabileceğini belirtti.

SEC, Kripto Davalarını Askıya Alıyor

Stark, Mark Uyeda’nın SEC başkanlığını devralmasının ardından komisyonun son birkaç gün içinde beş farklı kripto davasını askıya aldığını söyledi.

Ayrıca, SEC’in tüm kripto davalarını, Komisyon Üyesi Hester Peirce tarafından yönetilen iç kripto çalışma grubu raporunu tamamlayana kadar durdurmayı hedeflediğini belirtti. Bu çalışma grubu, kripto sektörüne yönelik düzenleyici bir çerçeve oluşturmayı amaçlıyor.

Ripple Davası da Düşebilir mi?

SEC’in son dönemde kripto davalarını düşürme eğilimi, Ripple davasının da bir sonraki iptal edilecek dava olabileceği spekülasyonlarını doğurdu.

Stark, SEC’in kripto çalışma grubu incelemesini tamamlayana kadar herhangi bir kripto varlığını menkul kıymet olarak sınıflandırma iddiasıyla yeni dava açmayacağını açıkladığını hatırlattı.

Ancak, SEC’in Ripple temyizini ne zaman düşüreceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Hukukçular Jeremy Hogan ve Cherry Empress, Ripple davasının diğerlerinden daha karmaşık olduğunu, çünkü tarafların halihazırda bir mahkeme kararı aldığını belirtti.

Mahkeme, Ripple’ın programatik XRP satışlarının menkul kıymet olmadığına hükmetti. Ancak, kurumsal müşterilere yönelik XRP satışlarında yasa ihlali olduğu gerekçesiyle 125 milyon dolarlık ceza kesildi. Yargıç Torres, Ripple’ın gelecekte kurumsal satışlarını kısıtlayan bir tedbir kararı da verdi.

Cherry Empress, tarafların önce cezayı azaltma konusunda anlaşmaya varabileceğini ve ardından davanın tamamen düşebileceğini öne sürdü.

SEC, Gensler’in istifasından bir hafta önce Ripple davası için temyiz başvurusunda bulunmuştu. Ripple’ın cevabını ise Nisan 2025’te vermesi bekleniyor.