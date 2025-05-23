SafeMoon’un eski CEO’su Braden Karony, yatırımcıları dolandırmaktan ve çalınan fonlarla lüks evler ve araçlar satın almaktan tüm suçlamalarla suçlu bulundu. Karony artık 45 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

New York’ta Jüri Kararını Verdi

ABD’nin New York eyaletindeki federal jüri, Karony’yi menkul kıymet dolandırıcılığına teşebbüs, elektronik dolandırıcılık, kara para aklama suçlarından suçlu ilan etti.

ABD Adalet Bakanlığı’na göre, Karony ve iş birlikçileri yatırımcılara SafeMoon’un nasıl çalıştığına dair yanıltıcı bilgiler verdi ve kullanıcı fonlarını kişisel kazanç için kullandı. ABD Savcısı Joseph Nocella şunları kaydetti:

“Mahkemede kanıtlandığı üzere, SafeMoon dijital varlığı ‘güvenli’ olmaktan uzaktı ve Karony tarafından kasten yanıltılan yatırımcılar için tam bir hayal kırıklığına dönüştü.”

Çalınan Parayla Milyonluk Lüks Harcamalar

Karony’nin 2,2 milyon dolarlık Utah’ta bir ev, iki Audi R8, bir Tesla ve özel yapım kamyonlar dahil çok sayıda lüks araç, başka mülkler ve lüks eşyalar satın aldığı tespit edildi. Toplamda Karony’nin şahsi kazancı 9 milyon doları aştı.

Ortaklar ve SFM Fiyatı

Thomas Smith, suçunu kabul etti ve Karony aleyhine tanıklık yaptı. Kyle Nagy ise hâlâ firarda, Rusya’ya kaçtığı bildiriliyor.

SafeMoon’un yerel token’ı SFM habere tepki olarak %7 düşerek 0,00001925 dolara geriledi. SFM, tüm zamanların zirvesine göre değerinin %99,7’sini kaybetmiş durumda. Karony’nin cezasının verileceği duruşma tarihi henüz açıklanmadı.