Eski NSA muhbiri Edward Snowden, kara para aklama suçlamalarıyla yargılanan Tornado Cash geliştiricileri Alexey Pertsev, Roman Storm ve Roman Semenov’a destek verdi.

Alexey Pertsev, Roman Storm ve Roman Semenov için başlatılan resmi bağış kampanyasında ise şimdiye kadar yaklaşık 350.000 dolarlık fon toplandı.

Kripto para karıştırıcısı Tornado Cash, Kuzey Koreli bilgisayar korsanları ve 600 milyon dolarlık Ronin Bridge saldırısıyla ilişkilendiriliyor.

Tornado Cash geliştiricilerinden Roman Storm tarafından 23 Ocak’ta yapılan X (Twitter) paylaşımında Tornado Cash geliştiricilerinin hukuki temsili için DAO başlatılacağını duyurdu. Alexey Pertsev, Roman Storm ve Roman Semenov’un yargılandığı davada bir sonraki duruşmanın bu yıl görüleceği tahmin ediliyor.

Tornado Cash, kullanıcıların anonim bir şekilde Ethereum (ETH) transferleri gerçekleştirmesine olanak sağlayan bir kripto para karıştırıcısı olarak kısa sürede büyük bir üne ulaştı.

Fakat 2022 yılında ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), suçluların kara para aklama amacıyla kullandığını iddia ederek ABD’lilerin bu hizmeti kullanmasını yasakladı.

Tornado Cash geliştiricileri Roman Storm ve Roman Semenov, 1 milyar doların üzerinde yasadışı suç gelirini aklamakla suçlandı ve bu durum Alexey Pertsev’in tutuklanmasıyla sonuçlandı. Roman Semenov da aynı suçlamalarla karşı karşıya ancak henüz tutuklanmadı.

Bağış kampanyası için DAO başlatan Tornado Cash geliştiricilerinden Roman Storm, geliştiricilerin tutuklanmasının açık kaynak alanına ciddi zararlar vereceğini ve halka açık projelere kod katkısında bulunan geliştiriciler için olumsuz sonuçlar doğuracağını bildirdi.

2024 is the year that will define the rest of my life.

Honestly, I’m scared. But also hopeful that this community cares with a passion.

Please donate towards my legal defense.https://t.co/dQ7SCBesIm pic.twitter.com/0jeievSUxc — Roman S (@rstormsf) January 22, 2024

Söz konusu tutuklamaların kendi hayatı üzerindeki etkisine ilişkin endişelerini dile getiren Storm şunları kaydetti:

2024, hayatımın geri kalanını belirleyecek bir yıl olacak. Dürüst olmak gerekirse korkuyorum. Ama aynı zamanda topluluğun bu konuyu tutkuyla önemsemesi nedeniyle umutluyum. Lütfen hukuk mücadelem için bağışta bulunun.

Edward Snowden Bağış Çağrısını Destekledi

Roman Storm’un paylaşımını retweet’leyen eski NSA muhbiri Edward Snowden “Eğer yardım edebiliyorsanız, lütfen yardım edin. Mahremiyet bir suç değildir.” ifadeleriyle Tornado Cash geliştiricilerine desteğini açıkladı.

If you can help, please help. Privacy is not a crime. https://t.co/R4vauNLRB4 — Edward Snowden (@Snowden) January 23, 2024

2013 yılında gizli NSA bilgilerini sızdıran ve sonrasında Rusya’ya sığınan Edward Snowden önde gelen gizlilik ve kripto para destekçilerinden biri. Geride bıraktığımız yıl ABD’nin Tornado Cash’e uyguladığı yaptırımları eleştiren Edward Snowden kısa bir süre önce Zcash’in yaratıcılarından biri olduğunu itiraf etmişti.