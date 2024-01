Eski NSA muhbiri Edward Snowden, kara para aklama suçlamalarıyla yargılanan Tornado Cash geliştiricileri Alexey Pertsev, Roman Storm ve Roman Semenov’a destek verdi.

Alexey Pertsev, Roman Storm ve Roman Semenov için başlatılan resmi bağış kampanyasında ise şimdiye kadar yaklaşık 350.000 dolarlık fon toplandı.

Kripto para karıştırıcısı Tornado Cash, Kuzey Koreli bilgisayar korsanları ve 600 milyon dolarlık Ronin Bridge saldırısıyla ilişkilendiriliyor.

Tornado Cash geliştiricilerinden Roman Storm tarafından 23 Ocak’ta yapılan X (Twitter) paylaşımında Tornado Cash geliştiricilerinin hukuki temsili için DAO başlatılacağını duyurdu. Alexey Pertsev, Roman Storm ve Roman Semenov’un yargılandığı davada bir sonraki duruşmanın bu yıl görüleceği tahmin ediliyor.

Tornado Cash, kullanıcıların anonim bir şekilde Ethereum (ETH) transferleri gerçekleştirmesine olanak sağlayan bir kripto para karıştırıcısı olarak kısa sürede büyük bir üne ulaştı.

Fakat 2022 yılında ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), suçluların kara para aklama amacıyla kullandığını iddia ederek ABD’lilerin bu hizmeti kullanmasını yasakladı.

Tornado Cash geliştiricileri Roman Storm ve Roman Semenov, 1 milyar doların üzerinde yasadışı suç gelirini aklamakla suçlandı ve bu durum Alexey Pertsev’in tutuklanmasıyla sonuçlandı. Roman Semenov da aynı suçlamalarla karşı karşıya ancak henüz tutuklanmadı.

Bağış kampanyası için DAO başlatan Tornado Cash geliştiricilerinden Roman Storm, geliştiricilerin tutuklanmasının açık kaynak alanına ciddi zararlar vereceğini ve halka açık projelere kod katkısında bulunan geliştiriciler için olumsuz sonuçlar doğuracağını bildirdi.

