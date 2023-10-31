Eski NSA çalışanı, ABD’nin savunma sırlarını Rusya’ya satmaya çalışmaktan suçlu bulunması halinde müebbet hapis cezasına çarptırılabilir.

31 yaşındaki Jareh Sebastian Dalke, ABD Ulusal Güvenlik Servisi’nde (NSA), Bilgi Sistemleri Güvenlik Uzmanı olarak çalışıyordu. Görevi sırasında 4 gizli dosyayı ve 3 dosyadan alıntıları sızdırdı. Jareh Sebastian bu gizli bilgileri Rusya ajanı olduğuna inanılan bir FBI çalışanıyla paylaştı. Geride bıraktığımız hafta yapılan savunma anlaşmasında Jareh Sebastian Dalke, gizli bilgileri ABD’ye zarar vermek ve Rusya’ya fayda sağlamak için paylaştığını kabul etti.

Jareh Sebastian Dalke, bu gizli belgeler için 85.000 dolarlık kripto para ödemesi talep etti ve gelecekte daha fazla bilgi sızdıracağına söz verdi. Rusya ajanı olarak çalışan FBI yetkilisi, 3 dosya alıntısı için Dalke’ye 16.499 dolar gönderdi. Söz konusu ödemelerin Monero (XMR) adlı kripto para birimiyle yapıldığına dair haberler medyaya yansıdı.

Ödemeyi Kraken borsasındaki hesabına alan NSA muhbiri, bu fonların bir kısmını nakde dönüştürerek Colorado’daki banka hesabına çekti.

Dalke’nin, borçlarını ödemek için devlet sırlarını kripto para karşılığında sattığı ortaya çıktı. Jareh Sebastian Dalke, NSA’deki görevinden önce asker olarak çalışıyordu. Hasta aile ferdine bakmak için askerlikten istifa etti ve 2022 yılının Haziran ayında NSA’ya katıldı.

Daha fazla gizli bilgiyi sızdırmak için girişimlerde bulunan Jareh Sebastian Dalke, dördü çok gizli olmak üzere beş dosyayı daha transfer etmek üzere Denver şehir merkezindeki Union Station’a gitmesinin ardından tutuklandı.

Beşinci dosyada Rusça olarak şu ifadeler yer alıyordu:

Dostluğumuzu ve ortak menfaatlerimizi dört gözle bekliyorum. Bulunmasını istediğiniz belgeler varsa lütfen bana bildirin, ana ofisime döndüğümde arayacağım.

Altı kez gizli bilgileri sızdırmaya teşebbüs etmekten suçlu bulunan Dalke’nin cezası 26 Nisan 2024 tarihinde belli olacak. Jareh Sebastian Dalke, işbirliği yapması ve “gerçek, eksiksiz, doğru ve değerli” olarak kabul edilen bilgileri paylaşması halinde 21 yıl 8 aydan daha fazla hapis cezası almayacak.