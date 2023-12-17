Goldman Sachs’ın eski yöneticisi, kısa bir süre önce XRP’ye dair övgü dolu açıklamalarda bulundu. Goldman Sachs eski yöneticisi ve Real Vision CEO’su Raoul Pal, SEC’in Ripple’a dava açtığı dönemde satın aldığı XRP’leri hala tutmaya devam ettiğini belirtti.

SEC ile Ripple arasındaki dava 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam ediyor. Bu süreçte XRP’lerini ellerinde tutmaya devam eden yatırımcılar, müthiş bir sabır örneği gösterdiler. Davada 2023 yılının ikinci yarısında 3 kritik gelişme yaşandı ve bu gelişmelerin tamamı Ripple ve XRP lehine gerçekleşti. Sonuç olarak davada Ripple Labs ipleri eline geçirdi. Ripple Labs şu anda ne kadar mali ceza ödemesi gerektiği konusunda SEC ile anlaşmaya varmaya çalışıyor.

Ripple’ın Potansiyeli

Real Vision CEO’su Raoul Pal, CryptoLaw kurucusu ve Ripple yatırımcılarını temsil eden avukat John Deaton’a yakın zamanda bir röportaj verdi. Raoul Pal röportajında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) 2020 yılının Aralık ayında Ripple Labs’e dava açmasının ardından XRP satın aldığını açıkladı. Raoul Pal bu hamlesini hayatının fırsatı olarak tanımladı.

Böyle şeyler olduğunda, ‘Tamam, şimdi fiyatta büyük bir indirim oldu. Bunun gerçek bir şey olduğunu biliyoruz, insanların yarısı piyasanın dışında kaldı, bu ömür boyu sürecek bir fırsat. İşte o zaman satın aldım. O zamandan beri de elimde tutuyorum.

2008-2009 yıllarında gerçekleşen Mortgage Krizi’ni başarılı bir şekilde öngören Raoul Pal, sonrasında Goldman Sachs’ın Londra ofisinde hisse senetleri ve hisse senedi türevlerinde Avrupa hedge fon satışlarının eş başkanı olarak görev yaptı.

XRP’deki Fiyat Hareketlilikleri

Ripple’ın (XRP) uzun vadeli geleceğine olan inancını dile getiren Raoul Pal, John Deaton’a verdiği röportaj sırasında Solana’ya da aynı mantıkla yatırım yaptığını açıkladı.

Kriz yaşandı. Fiyatlar yerle bir oldu, ancak zincirin gerçek kullanım durumlarının devam ettiği canlı bir topluluk oluştuğunu görebiliyordum. Bu hayali bir kullanım alanı değildi, gerçek bir kullanım alanıydı, bu tür durumlarda sermayenizi devreye sokmalısınız.

Raoul Pal ayrıca Bitcoin yeni bir çok yıllı boğa koşusuna başlamadan XRP’nin yeni zirvelere ulaşmayacağını belirtiyor. Raoul Pal, Ripple (XRP) ve Solana (SOL) gibi kripto para birimlerinin fiyatının Bitcoin’deki makro piyasa döngülerine bağlı olduğuna inanıyor.

Raoul Pal altcoin’ler için bu makro piyasa döngüsünün 2025 yılında başlayacağını öngörüyor ve her şeyin saçma bir şekilde yükselişe geçeceğini tahmin ediyor. Raoul Pal konuyla ilgili olarak yaptığı bir Twitter paylaşımında bu tür bir piyasa döngüsünün gerçekleşme ihtimalinin %20’den fazla olduğunu ifade etti.

Bununla birlikte çeşitli faktörlerden yola çıkan diğer kripto para analistleri de Ripple’daki (XRP) kısa vadeli görünümün yükselişe işaret ettiğini savunuyor. CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere analistler, grafiğindeki “Altın Haç” oluşumu nedeniyle XRP fiyatının parabolik bir yükseliş trendine başlayabileceğini öngörüyor.