Eski Goldman Sachs analisti Murad Mahmudov, en büyük piyasa değerine sahip 100 kripto para listesine en az 25 meme coin’in gireceğini öngörüyor.

2024 yılının Ağustos ayı itibariyle CoinGecko verilerine göre, ilk 100 içinde yer alan yedi meme kripto para birimi bulunuyor. Dogecoin (DOGE), piyasa değeri açısından en büyük memecoin olarak öne çıkıyor. 2013 yılında piyasaya sürülen DOGE, 2021’de Tesla CEO’su Elon Musk gibi ünlü isimlerin desteğiyle büyük bir popülarite kazandı. DOGE, hala 2021’deki zirve seviyesinin çok uzağında olsa da, 14 milyar dolarlık piyasa değeriyle büyük kripto para oyuncuları arasında yerini koruyor.

Shiba Inu (SHIB), şu anda 7,9 milyar dolarlık piyasa değeri ile ikinci en büyük memecoin konumunda. DOGE’nin en büyük rakibi olan SHIB, 2021 sonlarında rakibini kısa bir süreliğine geride bırakarak tüm dünyada popülaritesini arttırdı. Ancak SHIB’deki fiyat hareketlilikleri son iki yılda büyük ölçüde durgun kaldı. Buna rağmen SHIB, en büyük kripto para birimleri arasında yer almaya devam ediyor.

Pepe (PEPE) ise DOGE ve SHIB’e meydan okumayı hedefleyen bir başka meme coin olarak 27. sırada yer alıyor. Solana tabanlı köpek temalı meme coin dogwifhat (WIF), bu yıl büyük fiyat artışlarıyla dikkat çekerek 51. sıraya yükseldi. Bonk (BONK), Floki (FLOKI) ve Brett (BRETT) de ilk 100’de yer alan diğer meme coinler arasında bulunuyor. BRETT, listedeki piyasa değeri 1 milyar doların altında olan tek meme coin olarak dikkat çekiyor.

Yakında ilk 100’e girmesi beklenen diğer meme coinler arasında Popcat (POPCAT), BOOK OF MEME (BOME) ve Mog Coin (MOG) gibi isimler bulunuyor.