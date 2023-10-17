FTX’in eski baş mühendisi Nishad Singh gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

Pazartesi günü Sam Bankman-Fried (SBF) davasında tanık kürsüsüne çıkan Nishad Singh, FTX’in yaptığı astronomik harcamalar hakkında itiraflarda bulundu. Nishad Singh’e göre SBF yönetimindeki FTX, ünlülerle yaptığı reklam ve sponsorluk anlaşmaları için 1 milyar doların üzerinde para harcadı.

Nishad Singh hem kara para aklama hem de seçim kampanyalarının yasadışı finansmanından suçlu bulundu. Nishad Singh, FTX’in ABD’deki siyasetçilerin kampanyalarına yapılan 100 milyon doları aşkın değere sahip bağışlardaki rolünü açıkladı.

FTX’in Yaptığı Gösterişli Harcamalar

Nishad Singh, küçük kardeşi Dave Singh aracılığıyla Sam Bankman-Fried’la tanıştığını açıkladı. Nishad Singh, 2017 yılında Alameda Reserach’te çalışmaya başladı. Zaman içerisinde Sam Bankman-Fried hakkındaki düşüncelerinin daha da kötüye gittiğini ifade eden Nishad Singh, tanık kürsüsünde şu ifadeleri kullandı:

Gözüm korkmuştu. Sam zor bir karakter ve ona olan güvenim zaman içerisinde giderek azaldı.

FTX’in eski baş mühendisi Nishad Singh, SBF’nin o dönemde yaptığı astronomik harcamaları şaşkınlıkla izlediğini ifade etti. Nishad Singh bu harcamaların, şirketin kuruluş amacıyla uyuşmadığını, aşırı gösteriş olarak yorumladığını ve bu harcamalardan utandığını ifade etti.

FTX iflas etmeden önce yaptığı savurgan harcamalardan bazıları şu şekilde:

NBA takımlaından Miami Hit’in spor salonunun isim haklarını 135 milyon dolar karşılığında satın alındı ve salonun ismi “FTX Arena” olarak değiştirildi.

NBA’in yıldız isimlerinden Steph Curry ile 28 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması.

Ünlü yatırımcı Kevin O’Leary’le 14 milyon dolarlık anlaşma.

Nishad Singh, tanık kürsüsünde SBF yönetimindeki FTX’in bu tür anlaşmalar için toplamda 1,3 milyar dolar harcadığını açıkladı.

FTX’in Ünlülerle İlişkisi

Nishad Singh’in ifadesi sırasında ABD’li savcılar, bir fotoğrafı mahkemeye sundu. Super Bowl etkinliği sonrası düzenlenen bir partide çekilen bu fotoğrafta SBF birçok ünlü ismin ortasında yer alıyor. Fotoğrafta, ünlü şarkıcı Katy Perry, aktör Orlando Bloom, yatırımcı Michael Kives ile birlikte Nishad Singh de bulunuyor.

Nishad Singh bu konuyla ilgili olarak şu açıklamayı kaydetti:

Sam, Garry ve bana, Michael Kives & Bryan Baum’a milyonlarca dolarlık ikramiye ödemesi ve risk sermayesi şirketine 1 milyar dolar yatırım yapmamız için talimat verdi.

Nishad Singh tanık kürsüsünde, SBF’nin bu talebine karşı çıktığını belirtti ve bu yatırımları FTX’in parasıyla değil, kendi parasıyla yapmasını istediğini söyledi.

Nishad Singh, FTX’in yaptığı siyasi kampanya bağışlarıyla da çok az ilgisi olduğunu açıkladı. Nishad Singh’e göre bu bağışlar, mesajlaşma uygulaması Signal’deki “Bağış İşlemleri” adlı bir grubu üzerinden yürütülüyordu.