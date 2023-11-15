2022 yılının Kasım ayında iflas eden FTX’in eski iki yöneticisi, yeni bir borsa kurmak üzere güçlerini birleştirdi. FTX’in eski genel danışmanı Can Sun, eski çalışanlar Armani Ferrante ve Claire Zhang, Backpack Exchange adlı yeni kripto para borsalarını duyurdu.

Ekip, bu yeni maceralarında FTX’in hatalarından ders alacaklarını açıkladı. Eski FTX çalışanları, borsayı çöküşe götüren senaryolardan ders alarak yeni ve benzer bir platform başlatmak için güçlerini birleştirdi.

FTX’in Eski Yöneticilerinden Yeni Borsa

Can Sun, 2023 yılının Ekim ayında Birleşik Arap Emirlikleri Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu’ndan lisans alarak Dubai merkezli bir girişim Trek Labs’ı kurdu. Armani Ferrante ise şu anda Trek’in İngiliz Virgin Adaları’ndaki holding şirketinin CEO’su olarak görev yapıyor. Ferrante aynı zamanda holding’in kripto para cüzdanı geliştiren ve işleten platformu Backpack’i yönetiyor. Claire Zhang ise holdingte üst düzey yönetici olarak görev alıyor.

Bu kapsamda eski FTX yöneticileri tarafından kurulan Backpack Exchange,100 milyon dolar değerleme üzerinden şirket hisselerinin %10’luk bölümünü yatırımcılara satmak ve fon toplamak istiyor.

Trek Labs kurucusu Can Sun ve Ferrante, bu kapsamda FTX’in eski hukuk ve uyum ekibini de işe aldı. Claire Zhang, borsanın güç kazanmasına katkıda bulunmak için gönüllü olarak şekilde çalıştığını açıkladı.

FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried kısa bir süre önce hakkındaki 7 farklı suçlamadan suçlu bulundu. Sam Bankman-Fried’ın dolandırıcılık davasında tanık sıfatıyla ifade veren Can Sun, FTX’in çöküşünden çıkardıkları dersleri Backpack Exchange’i Backpack’in teknolojisiyle çalıştırarak kullanıcı fonlarını güvende tutmak için kullanacaklarını ifade etti. Söz konusu platform, kullanıcıların bakiyelerini borsanın erişemeyeceği gözetimsiz kripto para cüzdanlarında tutmalarına izin verilecek.

Backpack’in Yaklaşan Lansmanı

Backpack’in cüzdanları, işlemleri onaylamak için birkaç taraf gerektiren çok taraflı hesaplama teknikleriyle tasarlanmıştır. Borsa, beta sürümünü bu ayın sonunda piyasaya sürmeyi planlıyor ve Sun ve Ferrante’ye göre, müşteriler istedikleri zaman varlıklarını doğrulayabilirler.

Kurucularının FTX ile olan bağlantıları nedeniyle kripto topluluğunun yeni platforma nasıl bir tepki vereceği konusu henüz belirsizliğini koruyor. Can Sun konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, FTX iflas etmeden önce, SBF’nin müşteri fonlarını kötüye kullandığını bilmediğini ifade etti.