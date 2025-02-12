Eski Coinbase mühendisleri tarafından geliştirilen B3, Bybit’te blue-chip altyapı token’ını piyasaya sürdü ve yakında Coinbase’te listelenmesi planlanıyor. Proje, Web3 oyunlarını “Open Gaming” çerçevesiyle geliştirmeyi hedefliyor.

Ethereum tabanlı Base ağı üzerine inşa edilen B3, eski Coinbase ve Base ekibinden gelen mühendisler ile stratejistlerin ortak çalışmasıyla ortaya çıktı. Ekip, Web3 oyun sektörüne yenilik getirmek için çalışıyor.

Coinbase Assets, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Likidite koşulları sağlanırsa, bugün içinde işlemler başlayacak. Yeterli arz oluştuğunda, B3-USD işlem çifti kademeli olarak açılacak. B3 (Base) desteği bazı bölgelerde kısıtlanabilir.” açıklamasında bulundu.

Coinbase will add support for B3 (Base) (B3) on the Base network. Do not send this asset over other networks or your funds may be lost. Transfers for this asset are available on @Coinbase & @CoinbaseExch in the regions where trading is supported. — Coinbase Assets 🛡️ (@CoinbaseAssets) February 10, 2025

Blockchain Oyunlarında Yeni Bir Dönem

B3, doğrudan Coinbase’de listelenen ilk altyapı token’ı olduğunu vurguluyor.

Proje, Web3 oyun ekosisteminde yaşanan parçalanmayı çözmeyi amaçlıyor. “Open Gaming” adı verilen çerçeve, oyun geliştiricilere kendi zincirlerini oluşturma imkânı sunarken, aynı zamanda likidite ve birlikte çalışabilirliği korumalarını sağlıyor.

B3, ilk 100 gün içinde 6 milyondan fazla cüzdan oluşturulduğunu, günlük 140 bin aktif oyuncuya ulaşıldığını ve 130 milyondan fazla işlem gerçekleştirildiğini açıkladı.

NPC Labs CEO’su ve B3 ekibinin çekirdek üyelerinden Daryl Xu, Cryptonews ile yaptığı röportajda, blok zinciri tabanlı oyunların kullanıcıları sisteme dahil etmek için en etkili yöntemlerden biri olduğunu belirtti.

Xu, erken dönem blok zincirlerinin ağırlıklı olarak finansal uygulamalar için tasarlandığını, bu nedenle oyun geliştiricilerin token ekonomisine fazlasıyla odaklanarak oyuncu deneyimini ikinci plana attığını ifade etti.

B3 sahipleri, B3 token’larını stake ederek gelecekteki B3 Gamechain’lere erişim sağlayabilir, inandıkları oyunları finanse edip yayınlayarak ödüller kazanabilir, BSMNT platformunda erken erişim avantajı elde edebilir ve yönetişime katılarak platformun geleceğine etki edebilirler.