Eski Coinbase mühendisleri tarafından geliştirilen B3, Bybit’te blue-chip altyapı token’ını piyasaya sürdü ve yakında Coinbase’te listelenmesi planlanıyor. Proje, Web3 oyunlarını “Open Gaming” çerçevesiyle geliştirmeyi hedefliyor.

Ethereum tabanlı Base ağı üzerine inşa edilen B3, eski Coinbase ve Base ekibinden gelen mühendisler ile stratejistlerin ortak çalışmasıyla ortaya çıktı. Ekip, Web3 oyun sektörüne yenilik getirmek için çalışıyor.

Coinbase Assets, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Likidite koşulları sağlanırsa, bugün içinde işlemler başlayacak. Yeterli arz oluştuğunda, B3-USD işlem çifti kademeli olarak açılacak. B3 (Base) desteği bazı bölgelerde kısıtlanabilir.” açıklamasında bulundu.

Coinbase will add support for B3 (Base) (B3) on the Base network. Do not send this asset over other networks or your funds may be lost. Transfers for this asset are available on @Coinbase & @CoinbaseExch in the regions where trading is supported.

